Ne želite da drugi saznaju šta ste pretraživali na internetu? Chrome ima rješenje

Google korisnicima svog Chrome veb pregledača trenutno šalje nadogradnju koja će omogućiti da biometrijskom zaštitom telefonom dodatno zaštitite pristup tabovima pregledača, koji su otovoreni u anonimnom prozoru.

Chrome Incognito ili anonimni prozor, ukoliko koristite Google veb pregledač, može da vam posluži ukoliko želite da pogledate neki internet sadržaj za koji ne želite da ostane u vašoj istoriji Chrome-a. Anonimni način rada ne pamti vašu istoriju surfovanja, ali ukoliko zaboravite da ugasite taj prozor, a neko dođe do vašeg telefona, moći će da vidi po kakvim “škakljivim” stranicama ste surfovali.

U svojoj najnovijoj objavi na blogu, Google je obavjestio da je novitet već dostupan korisnicima iOS-a, a sada stiže i Android korisnicima. Ukoliko uključite zaštitu, neko ko koristi vaš telefon neće moći da otvori pregledač i vidi šta ste privatno gledali.

Opcija “Zaključaj anonimne kartice kada zatvorite Chrome” radi ono što joj ime sugeriše — možete otvarati anonimne kartice, ali ako se prebacite na drugu aplikaciju, morat ćete da otključate Chrome kada se vratite da biste došli do skrivenih kartica. To možete da učinite putem PIN-a za otključavanje telefona ili putem biometrije poput otiska prsta ili lica. Međutim, bilo ko s pristupom vašem uređaju i dalje može da vidi vaše redovne kartice bez otključavanja.

Da biste omogućili funkciju, dodirnite izbornik s tri tačke u gornjem desnom uglu, zatim idite na tri tačkice u gornjem desnom uglu i kliknite na Chrome Settings → Privacy & Security → Turn ON “Lock incognito tabs when you close Chrome”, navode iz Googlea, piše b92.

Facebook komentari