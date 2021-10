Sada su objavili upute kako da niko ne vidi kad ste posljednji put bili u aplikaciji. prneosi “N1“.

Kako ćete to učiniti? Lako!

Sve što trebate napraviti je otići u postavke -> račun -> privatnost -> posljednja aktivnost i označiti da je ne vidi nitko.

Settings > Account > Privacy > Last Seen > Nobody

