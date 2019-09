Samo dvije informacije dovoljne su da vam hakeri ukradu identitet na Facebooku

Ime sigurnosnog konzultanta Franka Abagnalea vjerojatno vam neće puno značiti, no ako kažemo da je po njemu snimljen film “Uhvati me ako možeš” s DiCaprijom u glavnoj ulozi, pretpostavljamo da će se svi koji su gledali film prisjetiti jednog od najvećih prevaranata u SAD-u. Abagnale je proveo neko vrijeme u zatvoru, nakon čega je svoj talent odlučio podijeliti s američkom vladom i pomoći im u hvatanju prevaranata kakav je i on nekoć bio, piše “Zimo“.

Svoje znanje i iskustvo i dalje dijeli kao sigurnosni konzultant, a nedavno je i napisao knjigu o prevarantima i metodama kojima se danas služe kako bi ukrali nečiji identitet ili novac, a u njoj naglašava i neke savjete kojih bi se svi internetski korisnici trebali pridržavati. Ono što je svakako bitno napomenuti jest da Abagnale kaže da su mu u 98 posto slučajeva dovoljna samo dva podatka o osobi da bi joj mogao ukrasti identitet – mjesto i datum rođenja. Ovo upozorenje prvenstveno je uputio korisnicima Facebooka čije su informacije često i javno dostupne i može im svatko pristupiti.

Upozorio ih je da nikada ne objavljuju te podatke (a pogotovo ne javno) jer je to sve što je dovoljno da vješti prevaranti ukradu vaš identitet, nakon čega od vašeg života mogu napraviti noćnu moru.

Kako bi se zaštitili na internetu, Abagnale je korisnicima dao nekoliko savjeta, a prvi se upravo odnosi na zaštitu identiteta te kaže da, ako netko od vas putem interneta traži osobne ili financijske informacije, odmah “podignite štit” te provjerite osobu s kojom komunicirate i provjerite/dokažite njen identitet. Drugi savjet odnosi se na financije – nikada ne vjerujte osobama koje tvrde da su “ispred tržišta” i da vam mogu osigurati višestruki povrati investicije jer vam iskreni investitori tako nešto nikada ne mogu garantirati.

Internetskim korisnicima poručio je da, kako bi zaštitili svoj digitalni identitet, ne smiju sve osobne informacije pohraniti u oblaku ili na jednom računalo – umjesto toga, isprintajte te informacije ili ih uploadajte na vanjski tvrdi disk. Abagnale kaže da se ne bi trebali javljati na pozive s nepoznatog broja telefona ili ako se javite, bolje je šutjeti jer bi vas (potencijalni) prevarant mogao snimati, a ako tražite partnera putem aplikacija za upoznavanje i njega je potrebno “verificirati”, za što nam služi prvenstveno Google pa treba potražiti informacije o lokacijama o kojima priča, poslu, potražiti fotografije i druge stvari o kojima osoba s druge strane telefona/računala priča.

