Viber ima novu funkciju, a evo kome će biti korisna

Rakuten Viber predstavio je Menadžera Viber reklama (Viber Ads Manager), a u pitanju je samouslužna platforma koja omogućava malim i srednjim agencijama i oglašivačima u Srbiji da samostalno pokreću i upravljaju reklamnim kampanjama na Viberu.

Nova platforma funkcioniše po modelu “plaćanja po prispjeću” (pay as you go) i zasniva se na tehnologiji globalne kompanije Adslot. Oglašivačima je omogućen direktan pristup reklamnim opcijama i globalnoj korisničkoj bazi Vibera, uz mogućnost izbora unaprijed pripremljenih paketa prilagođenih različitim budžetima i ciljevima, prenosi b92.

Proces pokretanja kampanje pojednostavljen je na tri koraka: izbor paketa i ciljne grupe, definisanje trajanja i budžeta kampanje (počevši od 100 evra), kao i aktiviranje oglasa koji postaju vidljivi korisnicima širom svijeta.

“Menadžer Viber reklama predstavlja naredni važan korak u strategiji Vibera kao super-aplikacije, čiji je dio stvaranje ekosistema rješenja za kompanije i biznise svih veličina”, izjavila je Kristina Konstadače, glavna direktorka za prihode kompanije Rakuten Viber.

Platforma je dostupna i u Srbiji od danas (registracija je dostupna ovde), a oglašivači koji pokrenu svoju prvu kampanju do 31. oktobra 2025. mogu da ostvare promotivni popust od 15 odsto uz aktiviranje posebnog koda.

