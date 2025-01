Zuckerberg pobjesnio nakon šoka iz Kine, zaključao inženjere u ratne sobe: ‘Nećete van dok to ne napravite!‘

Mark Zuckerberg je na pojavu jeftinije i efikasnije kineske konukrencije u obliku kineskog AI startupa DeepSeek reagirao onako kako se i moglo očekivati od milijardera koji je mislio da mu upravo dolazi novo zlatno doba, a onda ostao uhvaćen spuštenih gaća u nezgodnoj pozi: paničnim okupljanjem svih podređenih i tjeranjem da krvavo rade za njegovu dobrobit.

CEO Mete je naime naredio kreiranje većeg broja takozvanih “ratnih soba” punih inženjera, koji bi trebali na sastavne dijelove razlomiti kineski model umjetne inteligencije nazvan R1 i ustanoviti kako je točno DeepSeek uspio u tako kratkom roku i tako jeftino izvesti ono što Meta, Alphabet, OpenAI i ostale američke AI kompanije plaćaju silne milijarde dolara.

Te ratne sobe sada su u neprestanom pogonu, piše The Information, i u očajničkoj su potrazi za načinima na koje bi mogli kopirajući kineski model unaprijediti svoj AI proizvod nazvan Llama. Cinik bi, uzgred, rekao kako je više nego ironično da smo došli u situaciju u kojoj sada Amerikanci pokušavaju kopirati kinesko intelektualno vlasništvo…



Prema izvješću, isti ti inženjeri koje je Zuckerberg natjerao da ga vade iz blata dosta su pesimistični jer smatraju kako najnovija verzija njihove Llame neće moći konkurirati kineskom AI-ju. Naredba koju su navodno dobili jest da kombiniraju sve odvojene i različite AI proizvode i procese u jedinstven sustav.

DeepSeek R1 je, naime, napravljen na potpuno drugačijim principima od američkog pristupa; dok su se u SAD-u oslanjalli na sirovu snagu procesora, kineski su inženjeri maksimalno pojednostavili čitav pristup, napravili AI model koji troši dramatično manje struje, treba puno manje procesora i procesore koji se praktički mogu kupiti u dućanu iza ugla te su cijelu stvar pustili na internet kao “open source”, dakle dostupno svakome na svijetu, gratis.

“Najveća frustracija među svima nama je pitanje – zašto mi nismo bili ti koji su se prvi dosjetili ovog pristupa kada imamo tisuće i tisuće najpametnijih ljudi na svijetu koji rade na tim stvarima”, požalio se jedan zaposletnik Mete Financial Timesu.

DeepSeek i njegov osnivač Liang Wenfeng u ponedjeljak su izbrisali oko 1000 milijardi dolara vrijednosti u najvećih američkim kompanijama – od toga oko 600 milijardi samo u Nvidiji, proizvođaču ultraskupih grafičkih procesora za AI modele.

Da stvar bude još poraznija za Zuckerberga, ovakav aperkat iz Kine nije ni izbliza očekivao – ni on niti ostatak američkog Big Tech sektora, čiji su se šefovi s kiselim osmijesima prišarafili na inauguraciju novog-starog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trumpu su se poklonili i šef Amazona Jeff Bezos, Googlea Sundar Pichai i, naravno, Elon Musk

Otvorili su svoje novčanike i dali mu milijune za inauguracijski party, u očekivanju onoga što je Trump trebao učiniti za njih: maknuti ili barem obuzdati one vječito dosadne regulatore koji su ih istraživali zbog monopolističkog ponašanja, ilegalnog iskorištavanja privatnih podataka svojih korisnika i sličnih “sitnica”.

Još prošli tjedan svijet ispred njih bio je prazna autocesta popločana slatkim, slatkim dolarima. Sada pak isti oni investitori koji su u njihove kompanije ulupali dodatnih 10.000 milijardi dolara samo od početka AI revolucije krajem 2022. godine sa strepnjom gledaju prema nemjerljivo jeftinijem, jednostavnijem i efikasnijem DeepSeeku i pitaju se jesu li zapravo čitavo vrijeme napumpavali novi financijski balon koji će im prsnuti pred facom.

A ako je točno da – barem u ovom trenutku – američki inženjeri nemaju odgovor na DeepSeekov izazov, onda bi ovo panično stanje moglo postati status quo umjesto samo privremene prepreke koju Amerikanci imaju preskočiti.

Dionice, pa i one Nvidijine, ponešto su se oporavile nakon prvotne kataklizme, ali nisu se vratile svoju početnu razinu (neralno visoku, vrlo vjerojatno). Meta s druge strane nije na burzama doživjela nikakve negativne posljedice – štoviše, u zadnjih pet dana bilježe 7-postotni rast. Investitori, čini se, smatraju da bi efekt DeepSeeka mogao donijeti pozitivne promjene u AI proizvod Zuckerbergove kompanije.

Naime, i Llama je sustav otvorenog koda (open source), upravo kao i DeepSeek, dakle otvoren svima besplatno (ostali američki AI modeli, naravno, nisu). No dosad se Metin AI nije ni izbliza mogao mjeriti s onime što su na tržište pustili konkurenti kao OpenAI sa svojim ChatGPT-jem.

Preko vikenda Zuckerberg je obećao uložiti čak 60 milijardi dolara u razvoj umjetne inteligencije, i to samo do kraja ove godine. Stvaranje ratnih soba je još jedan indikator da Meta sve karte stavlja na AI. To, međutim, ne znači apsolutno ništa, jer nije prošlo puno vremena otkako nas je Mark Zuckberg uvjeravao kako je Metaverse neizbježna budućnost u kojoj ćemo svi živjeti, prenosi Jutarnji.

Facebook komentari