Konzumiranje previše kafe tokom ljeta može negativno utjecati na tijelo: Evo i kako

Iako redovito konzumiranje kofeina, primjerice jedna šalica na dan, nije pretjerano štetno, trebali biste razmisliti o unosu kofeina tijekom ljetnih mjeseci. Evo i zašto.

Pojačana dehidracija

Pretjerana konzumacija kofeina može uzrokovati dehidraciju, prenosi Health Shots. Kofein može zavarati tijelo osjećajem umanjenja žeđi, što može dovesti do dehidracije. Općenito, ljudi koji primjećuju porast problema s probavom, poput zatvora, nadutosti, proljeva, sindroma iritabilnog crijeva ili gubitka apetita, te probleme mogu imati zbog pretjerane konzumacije kofeina.

Dehidracija, koju također može uzrokovati kofein, upravo zbog osjećaja da smo manje žedni, može dodatno pogoršati ova stanja. Zato kad tijekom ljetnih mjeseci pijete kavu, svakako nemojte zaboraviti popiti i čašu vode ili drugo hidrirajuće piće, prenosi N1.

Povećanje otkucaja srca

Osim što može uzrokovati dehidraciju, pretjerano konzumiranje kofeina može utjecati i na povećani broj otkucaja srca te razinu krvnog tlaka. Zbog vrućina koje ionako izazivaju nelagodu, konzumacija kofeina može dodatno opteretiti kardiovaskularni sustav i dovesti do nelagode ili drugih zdravstvenih problema, prenosi Health Shots.

Negativan utjecaj na san

Ljetni mjeseci mogu dovesti do poremećenih obrazaca spavanja jer povećana tjelesna temperatura otežava sam proces uspavljivanja. Ako uz sve to pretjerano konzumirate kofein, to može dodatno pogoršati obrasce spavanja jer većina ljudi nakon pijenja kave ne može spavati. Ako redovito pijete kavu dok su vani velike vrućine, to može utjecati na raspoloženje i učiniti vas razdražljivima i umornima.

Facebook komentari