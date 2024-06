Popularna dijeta smanjuje rizik od prerane smrti za 23 posto

Naučnici su otkrili da žene koje jedu puno voća, povrća, integralnih žitarica i ribe imaju tendenciju da žive duže od onih koje konzumiraju crveno meso i pivo.

Viša autorica studije dr. Samia Mora rekla je: “Za žene koje žele da žive duže, naša studija kaže da pazite na ishranu. Dobra vijest je da bi praćenje mediteranskog načina ishrane moglo rezultirati smanjenjem rizika od smrti za otprilike jednu četvrtinu tokom više od 25 godina.” prenosi Klix.

Istraživači su proučavali grupu od 23.315 zdravih žena u dobi od 45 i više godina u SAD-u. Osim što su dali uzorke krvi, popunili su upitnik o potrošnji hrane i pića.

Učesnici su dobili ocjenu od nula do devet na osnovu toga koliko su pažljivo pratili mediteransku ishranu.

Postojala su tri nivoa na osnovu toga koliko se njihova ishrana pridržavala mediteranske: nula do tri (niska), četiri do pet (srednja) i šest do devet (visoka).

Analiza je pokazala da je viši rezultat mediteranske prehrane povezan sa 23 posto smanjenim rizikom od smrti iz bilo kojeg uzroka, čak i kada se uzimaju u obzir stvari kao što su težina i visina, kao i pušenje, fizička aktivnost, unos alkohola i faktori menopauze.

