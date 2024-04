NA OVAJ NAČIN MRŠAVITE POLAGANO

Svi nutricionisti složit će se da je dobra i kvalitetna dijeta ona kojom ne mršavite više od kilograma sedmično. Izgubite li više od kilograma u tom periodu, to znači da ste osim vode i masnoće izgubili i mišićno tkivo, što vam nije u interesu. Moderni nutricionisti savjetuju smanjeni unos šećera, no to ne vrijedi nužno i za masti. Naime, višak šećera koji dobivamo iz hrane poput tijesta i kruha taloži se kao salo. No uravnotežen unos masti doprinijet će osjećaju sitosti i prijeko je potreban za dobro zdravlje.

Ako vam u dijeti nedostaje masti, osjećat ćete umor, glad i loše raspoloženje, a nećete imati ni uspjeha sa smanjenjem težine. Kvalitetan doručak najbolji je način da započnete dan. Svaka dobra dijeta uključuje doručke koji sadrže kvalitetne proteine, dobre masti i zdrave ugljikohidrate.

Ako nemate ideju šta biste ujutro jeli, probajte s pečenim ili tvrdo kuhanim jajima na kruhu od sjemenki ili zobenom kašom s bobicama i usitnjenim sjemenkama po želji. Sve uspješne dijete promoviraju redovne planirane obroke i zalogaje tokom dana. Možete imati i pet, šest obroka dnevno, ali važno je da budu zdravi, lagani i uravnoteženi.

Učinkovita rješenja za mršavljenje uključuju promjenu životnih navika i ne sadrže revolucionarne hemijske preparate ili čarobne prahove koji nezaustavljivo tope naslage. Zato ne nasjedajte na senzacionalizam i budite spremni na promjene ako želite izgubiti neželjene kilograme.

Ključ za manje kilograma leži u nižoj razini šećera u krvi. Isto ćete postići redovitim uzimanjem proteina uz kalorije, s obzirom na to da oni drže šećere pod kontrolom u organizmu.

Postoji mnogo dijeta koje su bazirane na konzumaciji samo jedne vrste hrane, što nužno vodi do neravnoteže u tijelu. Najbolje dijete u sebi sadrže sve vrste namirnica i ne zalažu se da jedete isključivo jednu “čarobnu” hranu ili da neku nepoželjnu izbacite iz redovitih obroka.

Promišljene dijete obavezno će potcrtati znatno povećanje tjelesne aktivnosti. Bez nje nema zdravog niti kvalitetnog mršavljenja. Nikako ne konzumirajte hranu koja je prošla tvorničku obradu. Ona najčešće sadrži hemijske dodatke koje ne biste željeli staviti u tijelo, piše hayat.

Facebook komentari