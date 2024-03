Privatni istražitelj: Ove četiri promjene u ponašanju govore da vas partner vara

Privatni istražitelj Eron Bond (Aaron) otkrio je na šta treba obratiti pažnju ako želite saznati vara li vas partner. Govoreći za The Sun, podijelio je znakove koji bi mogli ukazivati na probleme kada je u pitanju vaš partner i njegovo ponašanje.

Mobitel

Prema Bondu, iznenadna promjena u tome šta vaš partner radi s mobitelom najveći je znak. Ako je promijenio lozinku ili je redovno mijenja, to bi mogao biti razlog za zabrinutost. Također, čudno je i ako posvuda sa sobom nosi mobitel.

– Ako počnu nositi svoj telefon svuda sa sobom, čak i po kući, ili se odbrambeno ponašaju kada tražite njihov mobitel da nešto vidite, to može biti znak da nisu vjerni – kaže Bond.

Izbjegava vas

Još jedna osobina koju nevjerni mogu imati je da pokazuju manje interesa da provode vrijeme s vama, ne pokazuju puno uzbuđenja što vas vide, a mogu se čak i povući, odbijajući razgovarati o svom danu.

– Ako osjećate da vas je vaš partner odjednom počeo izbjegavati i da više ne želi raditi stvari s vama ili vam prestaje pričati o svom danu, onda je to još jedan znak. Partneri često izbjegavaju svoje supružnike ili im govore manje o svom danu jer varaju i nemoguće im je zapamtiti svoje laži – kaže. prenosi Avaz

Promjena seksualnog nagona

Ako vaš partner odjednom izgubi interes za vaš seksualni život, iako to možda nema apsolutno nikakve veze s vama, potencijalno bi moglo ukazivati na prevaru. No ako je partner nezasitan, a prije nije bio takav, to bi moglo značiti da pokušavaju prikriti svoju nevjeru.

– Varalice se često manje seksaju kod kuće jer varaju, ali povremeno se možda i više seksaju kod kuće, jer se osjećaju krivima. Seksom pokušavaju prikriti svoju prevaru. Možda ćete također otkriti da će vaš partner početi uvoditi nove stvari u vaš seksualni život kojih prije nije bilo – kaže Bond.

Vrlo su negativni

Varanje i zadržavanja svega u sebi može uzrokovati porast stresa, a to se može preliti na vas.

– Kako bi se riješili napetosti koju osjećaju iznutra, pokušat će uvjeriti sami sebe da ste vi problem i postat će kritični prema vama niotkuda – kaže privatni istražitelj, prenosi Index.

