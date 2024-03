Sumnjate da imate infektivnu mononukleozu – bolest poljupca

Prvi simptomi bolesti nastupaju 4 do 6 tjedana nakon inicijalne zaraze, najčešće Epstein Barr virusom (nekad i CMV), a prije svega uključuju izraziti umor, povišenu tjelesnu temperaturu, bolno grlo (često nespecifični simptomi bolesti) uz neke ostale simptome kao što su bolovi u cijelom tijelu, natečeni limfni čvorovi u gornjem dijelu tijela, natečena i bolna jetra i/ili slezena, ponekad i osip. Kod 10% do 15% populacije akutna faza bolesti prođe asimptomatski.

Inkubacijski period kod mlađe djece češće bude i kraći od 4 do 6 tjedana, ali simptomi bolesti često nisu izraženi kao kod odraslije populacije.

Simptomi opstaju kroz nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o početnom kliničkom stanju pacijenta, a virus se zadržava u tijelu (posebice sluznicama i ždrijelu) tijekom cijelog života uz moguće faze reaktivacije.Sumnjate da imate ovu bolest? Što možete učiniti?

Ukoliko sumnjate i imate gore navedene simptome bolesti te ukoliko su simptomi teži i teško podnošljivi, svakako se javite Vašem liječniku, a vađenjem krvi uz preporučene pretrage: kompletna krvna slika, CRP te jetrene enzime (AST, ALT, GGT i LDH) moguće je potvrditi prisutnost bolesti.

Također, možete se testirati na antitijela EBV (EBV VCA IgG, EBV EBNA IgG, EBV IgM) i CMV za razlikovanje drugih bolesti sličnih simptoma EBV infekcije. Istom je pretragom moguće provjeriti jeste li se već nekad susreli s EBV virusom i razvili antitijela što može ukazati je li riječ o nedavnoj infekciji – uz napomenu da je za razvitak antitijela potrebno barem 2-3 tjedna od inicijalne zaraze.Kakve nalaze možete očekivati?

Kod početne dijagnostike same bolesti, testiranje na antitijela nije klinički relevantno. Iz tog razloga se testiranje preporuča dva do tri tjedna od inicijalne infekcije jer u ranijem periodu antitijela nisu u dovoljnom titru da bi se detektirala, stoga se mogu dobiti lažno negativni rezultati. Ukoliko se pokaže nalaz EBV IgG antitijela povišen, a IgM negativan – možete isključiti nedavnu infekciju, dok pozitivan nalaz IgM upućuje na infekciju unutar 6 mjeseci. EBNA antitijela nisu prisutna u akutnoj fazi bolesti i javljaju se 2 do 3 mjeseca nakon inicijalne infekcije te opstaju cijeli život,piše Breyer.hr

