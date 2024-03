Upozorenje liječnika: Sedam simptoma upale mjehura koje ne smijete ignorirati

Upala mjehura, poznata i kao infekcija donjeg urinarnog trakta, može pogoditi oba spola, ali žene su sklonije tom zdravstvenom problemu, koji zna biti itekako uporan, jer imaju kraću mokraćnu cijev, zbog čega bakterije lakše i brže dopru do mjehura.

Kod žena je uretra također smještena bliže anusu, što znači da bakterije moraju prijeći kraći put da bi dospjele u mjehur, piše Zadovoljna.hr.

U većini slučajeva upala mjehura pojavljuje se iznenadno i traje kratko (akutna upala mjehura), no ponekad se može zadržati dulje (kronična upala mjehura). Rano tretiranje upale ključno je za prevenciju širenja infekcije. U normalnim okolnostima bakterija koja uzrokuje upalu mjehura uriniranjem će se ukloniti iz tijela.

U nekim slučajevima bakterija se može pričvrstiti za zidove mjehura i brzo se razmnožiti. To onemogućuje sposobnost tijela da ih uništi, što rezultira upalom mjehura.

U većini slučajeva upala mjehura uzrokovana je Escherichijom coli, bakterijom koja je prirodno prisutna u debelom crijevu. Upala se može javiti ako se bakterije umnože u tijelu ili ako se ne izbace iz tijela mokrenjem.

Faktori koji mogu povećati rizik upale mjehura kod žena i muškaraca su:

Nedovoljan unos tekućine: Do upale mjehura može doći ako osoba pije vrlo malo tekućine, posebno u ljetnim mjesecima, u vrijeme grijanja ili kad ima početne simptome upale mjehura, napominje Neven Kapun, dr. med., spec. urologije.

Kirurški zahvat u području mokraćovoda: Upala mjehura prije svega je povezana s postavljanjem urinarnog katetera nakon zahvata u mokraćnu cijev ili direktnim unosom bakterija kod zahvata, kaže dr. Kapun.

Zadržavanje mokraće, odnosno otežano pražnjenje mjehura: Ako pacijenti ne prazne mjehur u potpunosti, do upala dolazi lakše, a teže ih je liječiti, upozorava dr. Kapun.

Povećana prostata: Ako muškarac teže mokri i posljedično mu zaostaje urin u mjehuru, to može biti razlog lakšeg početka upale mjehura i težeg liječenja, kaže dr. Kapun.

Inkontinencija: Ako pacijenti zbog inkontinencije nose pelene ili uloške, to pogoduje nastanku infekta lokalno, a kasnije i u mjehuru.

Trudnoća: Sama po sebi nije razlog češćih upala, ali dobivanje na težini i ponekad teže održavanje higijene mogu povećati rizik od upale.

Dijabetes: Pacijenti koji imaju šećernu bolest imaju veći rizik razvoja svih infekcija, pa tako i onih u mokraćnom mjehuru. Nekad se i prisutnost bakterija u mjehuru bez znakova infekcije liječila. Danas to nije slučaj.

Starija dob: Kod starijih žena dolazi do promjena u kvaliteti sluznice rodnice zbog hormonalnih promjena, a to onda povećava mogućnost infekta. Muškarci s godinama imaju veću prostatu, što može dovesti do češćih upala, napominje dr. Kapun.

Simptomi upale mjehura variraju ovisno o tome koliko je infekcija ozbiljna. U svakom slučaju, odmah su primjetne promjene tijekom mokrenja, a kako upala napreduje, pojavljuje se i bol.

Sedam simptoma upale mjehura koje ne smijete ignorirati:

Mutna mokraća ili mokraća u kojoj su vidljivi tragovi krvi.

Mokrite češće nego inače.

Mokraća neugodnog mirisa.

Bol ili osjećaj pečenja tijekom mokrenja.

Stalan osjećaj pritiska u mjehuru i sile na WC.

Grčevi ili pritisak u donjem dijelu abdomena ili dijelu leđa.

Visoka temperatura s jakim bolom u predjelu bubrega.

Upala mjehura može se proširiti i na bubrege. U tom slučaju imat ćete visoku temperaturu s jakom boli u predjelu bubrega, a izrazito na udaru u tom predjelu. Mokraća će pod mikroskopom biti puna upalnih stanica i bakterija, ističe Neven Kapun, dr. med., spec. urologije i vlasnik privatne urološke ordinacije Kapun. prenos n1

