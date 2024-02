Ovaj simptom artritisa nećete primijetiti na zglobovima, a jako je važan

Dva najčešća oblika artritisa za koja ste sigurno svi čuli su osteoartritis i reumatoidni artritis.

Uglavnom su zajednički simptomi ukočenost, bol, razdražljivost, upala, međutim, postoji jedan specifičan simptom na koji bi trebalo obratiti pažnju. Iako vam možda ne izgleda srodno, ali suve oči mogu ukazati na ovo oboljenje.

S obzirom na to da je reumatoidni artritis upalno oboljenje, to utiče na suzne žlijezde i samim tim dolazi do pojave suvih očiju. Možete ih prepoznati po osjećaju peckanja, žarenja ili grebanja u očima, osjetljivosti na svjetlo, crvenilu očiju, a najvažnije je da se konsultujete sa svojim ljekarom.

Osim ovih simptoma, artritis daje i osjećaj umor, gubitak apetita, znojenje i gubitak težine, pišu nezavisne.

