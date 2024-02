PRVI ZNAK DEMENCIJE SE JAVLJA U USTIMA: Ako ovo OSJEĆATE hitno se javite LJEKARU!

Iako ne postoji lijek za demenciju, rano otkrivanje je i dalje važno.

„Sa liječenjem i ranom dijagnozom, možda ćete moći da usporite napredovanje demencije i da održite mentalnu funkciju tokom dužeg vremenskog perioda“, kaže “Healthline”.

„Tretmani mogu uključivati lijekove, kognitivni trening i terapiju.“

Neki rani simptomi demencije mogu se javiti godinama prije nego što se osobi zaista dijagnostikuje bolest. I za razliku od gubitka pamćenja i konfuzije, suha usta su potencijalni indikator koji nije uobičajen simptom kognitivnog pada. Povećana zaboravnost je dobro poznati simptom demencije, a suva usta su potencijalni rani simptom demencije.

“Iako suha usta nisu jedan od najčešćih prvih znakova demencije, to može biti jedan od prvih indikatora”, rekao je Rejmond Dačilo, direktor operacija za C-Care Health Services. Voda može biti izazov za one sa demencijom , posebno ako stanje još nije dijagnostikovano“, tvrdi Dasilo, dodajući da nedostatak hidratacije može uzrokovati i smanjenje proizvodnje pljuvačke, što dovodi do suhih usta.

