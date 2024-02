Kako jednostavna masaža vrata može zaustaviti migrenu

Nedavno njemačko istraživanje otkrilo je da osobe koje pate od tenzijske glavobolje ili migrene imaju i napete mišiće u vratu, što upućuje na to da upravo upala u tim mišićima uzrokuje glavobolju. Znanstvenici kažu da bi to moglo dovesti do novih, nefarmakoloških načina liječenja glavobolja, poput masaža ili neke vrste daljinskih upravljača koji djeluju na živčane signale uključene u tu upalu, piše Gloria.hr.

Milijuni ljudi koji pate od glavobolja ili migrena opisuju nelagodu u vratu prije ili tijekom epizoda glavobolje. Prijašnja su istraživanja otkrila povezanost između ukočenosti vrata i glavobolje, ali ona se oslanjala samo na opise pacijenata ili fizioterapeuta, a ne na objektivnim mjerenjima onoga što se događa unutar vratnih mišića. No, sada, koristeći novi tip MR-e koji se naziva T2 mapiranje, znanstvenici s Tehničkog sveučilišta u Münchenu u Njemačkoj otkrili su da osobe koje pate od glavobolja i migrene imaju i više napetosti i nakupina tekućine (što je marker za upalu) u njihovim vratnim mišićima. Istraživanje provedeno na uzorku od 50 osoba, od kojih njih 28 pati od tenzijske glavobolje ili migrene i 22 nemaju nikakve glavobolje, usredotočilo se na trapez – mišić u obliku dijamanta koji se proteže od potiljka dolje prema ramenima i gornjem dijelu leđa. Ispitanici su vodili dnevnik glavobolje tijekom 30 dana prije T2 mapiranja. Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Headache and Pain, pokazalo je da je trebalo malo duže da se mišić vrata opusti kod osoba s glavoboljom i migrenom i to zbog više razine tekućine u tim mišićima. Ti su rezultati prezentirani na nedavnoj konferenciji Radiološkog društva Sjeverne Amerike, a pokazali su da je najviša razina upale zabilježena kod osoba koje su imale tenzijsku glavobolju i migrenu, kao i to da što je veća razina tekućine i upale u mišićima vrata, to su češće glavobolje.

– Iako je riječ tek o ranoj fazi istraživanja, takvi rezultati mogli bi donijeti nov način mjerenja i procjene da li bol u vratu doprinosi pojavi glavobolja te otvoriti put novim, nefarmakološkim opcijama liječenja – rekao je voditelj studije, radiolog dr. Nico Sollman te dodao da je to prvi put da su uspjeli precizno izmjeriti znakove upale magnetskom rezonancom u vratnim mišićima pacijenata s glavoboljom te uočiti razliku između pacijenata s glavoboljom i zdravih osoba.

Postoji velika potreba za novim terapijama kako bi se pomoglo milijunima osoba koje pate od glavobolja i migrene – intenzivne i prodorne boli u glavi koja je često praćena mučninom, poremećajima u vidnom polju i povraćanjem. U međuvremenu, tenzijske glavobolje, koje se opisuju kao bol nalik na bol koju bi izazvalo stezanje trake oko glave, u nekom trenutku doživljava gotovo 40 posto populacije. Uzroci oba tipa glavobolje još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni, što je dijelom i razlog zašto se teško liječe. No, bol u vratu je čest problem za te pacijente i to je razlog zašto su njemački znanstvenici odlučili istražiti koja je uloga vratnih mišića u nastanku glavobolje. Dr. Sollmann kaže da dokazi iz ove studije sugeriraju da ukočeni vratni mišići djeluju kao okidač na signale boli koji onda putuju do mozga putem živaca u gornjem dijelu kralježnice, što bi moglo dovesti do nastanka glavobolje i migrene. Smatra i da bi to mogao biti komunikacijski prsten između živaca u vratnim mišićima, leđne moždine i mozga, pri čemu signali boli putuju gore dolje te tako izazivaju bol povezanu s glavoboljom i migrenom. Ipak, dodaje, još je prerano da bi se moglo tvrditi uzrokuje li glavobolja bol u vratu ili obratno. No, unatoč tome napetost u trapeznom mišiću mogla bi biti cilj novih terapijskih metoda.

Taj veliki mišić leži neposredno ispod kože vrata i ramena pa predstavlja lako dostupni cilj za lokaliziranu terapiju koja bi mogla zamijeniti terapiju lijekovima, a time bi se mogle izbjeći i nuspojave koje donose lijekovi. Na primjer, masaža, fizioterapija i smrzavanje mišića injekcijama botoksa su metode koje bi se mogle istražiti kako bi se otkrilo mogu li one smanjiti glavobolju, kaže Sollmann. Britanski Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnu njegu (NICE) već sada preporučuje botoks za osobe koje pate od migrene, a kod kojih nije postignuto poboljšanje primjenom najmanje tri preventivna tretmana. Još jedna opcija je magnetska stimulacija, kod koje se na kožu postavlja uređaj koji odašilje impulse magnetske energije u vratni mišić. Pilot studija provedena na uzorku od 20 osoba, objavljena 2016. u časopisu European Journal of Paediatric Neurology, sugerira da bi ta metoda mogla imati pozitivan utjecaj. Smatra se da magnetski impulsi smanjuju mišićnu napetost u vratu.

– To je zanimljiv, iako preliminaran, rad na pokušajima da se shvate mehanizmi zbog kojih se pacijenti s migrenom i tenzijskom glavoboljom žale na bolove u vratu i ramenima – kaže dr. Brendan Davies, neurolog iz University Hospital of North Midlands. Dodaje i da studija dosad nije jasno pokazala što kreće prvo: upala u vratnim mišićima ili glavobolja.

– Potrebne su dodatne studije kako bi se razjasnila uloga neke potencijalne upale prije nego što se ona počne koristiti kao cilj novih terapeutskih metoda – smatra dr. Davies. U međuvremenu, njemački znanstvenici pripremaju daljnja klinička istraživanja u svrhu ispitivanja uloge vratnih mišića u glavobolji te načina na koji bi se taj problem mogao liječiti.

