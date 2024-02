Tri mračne tajne letenja avionom kojih morate biti svjesni

Stjuardese su otkrile neke od mračnih tajni leta avionom, kojih putnici vjerovatno nisu ni svjesni, a trebalo bi da ih znaju.

Higijena

Avioni su strašno prljavi, stoga nemojte bosi da hodate po njima. Definitivno ne treba da jedete nešto što je palo na pod aviona. Što se tiče dekica ili jastuka, bolje da ih ne tražite, jer ih gotovo nikad ne mijenjaju i ne peru.

Također, ne preporučuje se ni konzumiranje kafe u avionu, jer voda dolazi iz sistema koji se nalazi odmah pored cijevi od toaleta. Voda redovno pada na testu na bakterije. prenosi klix

Možete lako aktivirati protupožarni alarm

U avionu ne treba prskati parfeme niti bilo kakve sprejeve jer oni mogu da aktiviraju protupožarni alarm. Ako mislite da vas stjuardese procjenjivački gledaju, u pravu ste.

Dok se ukrcavate u avion, stjuardese vas procjenjuju, to moraju raditi da bi znale šta ih očekuje na letu.

Oštećeni avioni

Prema riječima stjuardesa vrlo rijetko će se desiti da letite avionom koji nema bar neki kvar, ali to ne znači da on nije siguran za let.

Kada se desi neka potencijalna opasnost, vrlo je moguće da će vam osoblje prešutjeti kako ne bi došlo do panike. Kada ljudi pitaju koji je razlog za kašnjenje polijetanja, uglavnom dobiju neki bezazlen odgovor, jer bi pravi razlog isprepadao putnike.

