Kardiolog naveo četiri greške koje zimi mogu dovesti do srčanog udara

Povećan broj otkucaja srca zimi može, u ekstremnim slučajevima, dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući srčani udar. Kardiolog Abhijit Borse istaknuo je pogreške koje mogu povećati rizik od srčanih problema tijekom zimske sezone, prenosi Index.

1. Neodgovarajuća odjeća

Moramo poduzeti ispravne korake kako bismo zadržali toplinu tijela zimi. Ako to ne učinimo, naše će srce biti pod većim pritiskom da pumpa više krvi kako bi nas zagrijalo. Nošenje tople odjeće, kape, vunenih rukavica i slojeva smanjit će taj rizik jer slojevi pomažu zadržati toplinu i održati nas toplima.

2. Pretjerana aktivnost

Važno je biti aktivan, ali višak može povećati broj otkucaja srca, krvni tlak i rizik od srčanog udara. Zato se ne smijemo prenaprezati. Ključno je napraviti pauzu i pustiti srce i tijelo da se oporave.

3. Dehidracija

Zimi nam se ne pije voda zbog niske temperature, a teško je primijetiti simptome dehidracije u tijelu. No, zbog ovih razloga, hidracija je još važnija, pogotovo zato što je povezana sa zdravljem srca. Kada smo dehidrirani, to će dodatno opteretiti srce, povećati broj otkucaja srca i rizik od bolesti, objasnio je Borse za The Health Site.

4. Pretjerana konzumacija alkohola

Alkohol nam može pomoći da se zagrijemo u hladnim zimskim mjesecima, tvrdi kardiolog. Ipak, savjetuje da ga pijemo umjereno jer prekomjerna konzumacija može povećati rizik od srčanih bolesti. Kada je temperatura niska, to dovodi do suženja krvnih žila.

To, u kombinaciji s prekomjernom konzumacijom alkohola, može uzrokovati moždani ili srčani udar. prenosi Avaz

