Ovih šest lijekova nikada ne biste trebali piti s kafom

Istraživanja pokazuju da kafa može stimulirati vaš želudac, mijenjajući vrijeme potrebno da hrana prođe kroz vaš probavni sistem. Međutim, vaša jutarnja šoljica kafe također može da utiče na lijekove koje možda uzimate i da promijeni koliko brzo se oni apsorbuju u vaš krvotok.

To znači da ispijanje kafe u isto vrijeme kada uzimate lijekove može uticati na to koliko dobro djeluju na vas. Grupa istraživača je 2020. pregledala brojne lijekove i kako na njih utječe kafa. Izvijestili su da kafa značajno utječe na apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje mnogih lijekova.

Lijekovi protiv prehlade ili alergija

Lijekove za prehladu ili alergije koriste milioni ljudi, a oni često sadrže stimulanse centralnog nervnog sistema poput pseudoefedrina. Kafa je također stimulans, tako da ispiranje lijeka protiv alergije s kafom može povećati simptome poput nemira i nemogućnosti spavanja.

Neke lijekove za alergije, kao što je feksofenadin, ne treba uzimati s kafom jer može pretjerano stimulisati vaš centralni nervni sistem, povećavajući simptome nemira. Uvijek je dobra ideja pitati svog liječnika za savjet u vezi s kombinacijom kafe i lijekova protiv prehlade ili alergije.

Lijekovi za dijabetes

Ako pomiješate kafu sa šećerom ili mlijekom, to može dovesti do skoka šećera u krvi i utjecati na to koliko dobro djeluje vaš lijek za dijabetes. Osim toga, studije pokazuju da kofein može pogoršati simptome kod osoba s dijabetesom.

Dijabetes i predijabetes su vrlo česti u SAD-u i drugim zapadnim zemljama. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), preko 37 miliona Amerikanaca ima dijabetes, a skoro 100 miliona ima predijabetes. Većina ljudi ne zna da ga imaju. Uz te brojke, ne čudi da milioni ljudi svakodnevno uzimaju lijekove za dijabetes.

Lijekovi za osteoporozu

Osteoporoza čini vaše kosti tankim i krhkim, povećavajući rizik od prijeloma kostiju. Milioni ljudi imaju osteoporozu i ona je najčešća kod žena, posebno žena koje su već prošle kroz menopauzu.

Lijekovi poput risedronata ili ibandronata sprječavaju i liječe osteoporozu i ne smiju se uzimati istovremeno s kafom jer čini lijek manje djelotvornim. Preporučljivo je da ove lijekove uzimate prije nego što bilo šta pojedete ili popijete, a pilulu isperete samo običnom vodom. Ovo će omogućiti vašem tijelu da maksimalno iskoristi punu količinu lijeka. Kada pijete kafu sa ovim vrstama lijekova, njihova efikasnost se može smanjiti za više od polovine.

Antidepresivi

Prema CDC-u, jedan od 10 tinejdžera i odraslih uzima antidepresive dnevno. To su lijekovi koji se najčešće propisuju za odrasle u dvadesetim i tridesetim godinama, a njihova upotreba se dramatično povećala u posljednjih nekoliko decenija. Oni mogu pomoći kod depresije, poremećaja raspoloženja koji utiče na to kako se osjećate i funkcionirate.

Kafa može uticati na to kako vaše tijelo koristi antidepresive. Neki lijekovi, poput fluvoksamina, amitriptilina, escitaloprama i imipramina, mogu se drugačije metabolizirati ako pijete kafu u isto vrijeme, posebno velike količine kafe. Kafa može smanjiti količinu lijeka koju vaše tijelo apsorbira.

Lijek za krvni pritisak

Prema CDC-u, desetine miliona Amerikanaca žive s hipertenzijom, visokim krvnim pritiskom, a za mnoge to nije dobro kontrolirano. Hipertenzija povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. To je uobičajena, ali tiha bolest, jer rijetko pokazuje simptome.

Mnogi ljudi uzimaju lijekove za krvni pritisak, poput verapamila ili propranolola, koji djeluju tako što usporavaju rad srca. To znači da vaše srce ne mora da radi toliko da bi pumpalo krv do svih ćelija vašeg tijela. prenosi Klix

