Glavne razlike između gripa i prehlade

Prehlade su po pravilu bezopasne i najčešće se povlače bez posljedica. Kad je riječ o gripu, oprez je i te kako potreban i vrlo je važno preležati ga, prenosi Magazin Novosti.

Evo sedam glavnih razlika između gripa i prehlade:

1. Bol u grlu – čest kod prehlade, kod gripa se gotovo nikad ne pojavljuje

2. Bolovi u mišićima – kod gripa su česti i jaki, kod prehlade vrlo blagi

3. Glavobolja – grip je često praćen glavoboljom, prehlada baš rijetko

4. Kašalj – blag kod prehlade, čest i bolan kod gripa

5. Kijanje – skoro obavezno kod prehlade, kod gripa izuzetno rijetko

6. Temperatura – kod prehlade do 38,5, i to rijetko, kod gripa od 38-39 do čak 40

7. Umor – jedan od glavnih simptoma gripa, traje i do dvije nedelje, kod prehlade ni blizu po jačini i trajanju, prenose Nezavisne

Facebook komentari