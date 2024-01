10 atipičnih simptoma bubrežne slabosti

Bubrežna slabost često dolazi u odmakle faze potpuno asimptomatski, a neke upozoravajuće znake mešamo sa drugim stanjima. Više od 37 miliona odraslih Amerikanaca živi sa bubrežnom bolešću i većina to ne zna, a na nivou sveta ovaj procenat je još viši.Bubrežna slabost se često pogrešno identifikuje sa drugim stanjima

– Postoji niz fizičkih znakova bolesti bubrega, ali ih ljudi često pripisuju drugim stanjima. Takođe, oni sa bubrežnom bolešću obično ne doživljavaju simptome sve do veoma kasnih stadijuma, kada bubrezi otkazuju ili kada se u urinu pojavi velika količina proteina. To je jedan od razloga zašto samo 10 odsto ljudi sa hroničnom bolešću bubrega zna da je ima – kaže dr Dr. Joseph Vassalotti, glavni medicinski službenik u the National Kidney Foundation.Ko je u posebnom riziku da razvije bubrežnu slabost

Jedini način da se sa sigurnošću potvrdi da li kod vas postoji bubrežna slabost jeste da se testirate i uradite niz dijagnostičkih metoda. Kako mnogi pacijenti nemaju priliku da to urade ili zapuste svoje stanje minimizirajući simptome, dr Vasalotti skreće pažnju na simptome i kategorije ljudi koji treba da budu posebno oprezni:

– Ako imate visok krvni pritisak, dijabetes, porodičnu istoriju bubrežne slabosti ili stariji od 60 godina, važno je da se svake godine testirate na moguću bubrežnu slabost. Obavezno obavestite lekara o svim novim ili iznenađujućim simptomima.

1. Hronični, neobjašnjivi umor zbog anemije: udruženi simptomi koji govore da postoji bubrežna slabost

Umorniji ste, imate manje energije ili imate problema sa koncentracijom… Ozbiljno smanjenje funkcije bubrega može dovesti do nakupljanja toksina i nečistoća u krvi. Upravo to može uzrokovati da se ljudi osećaju umorno, slabo i da oteža koncentraciju.Još jedna komplikacija bolesti bubrega je anemija, koja takođe kao simptome izazvat slabost i umor.

2. Problem sa snom

Kada bubrezi ne filtriraju kako treba, toksini ostaju u krvi umesto da napuste telo kroz urin. To u velikoj meri može da utiče na zdrav i efektivan san. Takođe, postoji veza između gojaznosti i hronične bolesti bubrega, a apneja u snu je češća kod onih sa hroničnom bolešću bubrega u poređenju sa opštom populacijom.

3. Suva koža i svrab

Zdravi bubrezi imaju brojne funkcije u telu: uklanjaju otpad i višak tečnosti iz organizma, pomažu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, gustine i jačine kostiju, obezbeđuju održavanje normalne količine minerala u krvi. Suva i koža sklona svrabu može znak poremećaja koji često prati uznapredovalu bolest bubrega. Tada bubrezi više nisu u stanju da održavaju balans minerala i hranljivih materija u krvi.

4. Potreba za češćim mokrenjem

Ako osećate potrebu da češće mokrite, posebno noću, to može biti znak bubrežne slabosti i povećanog nagona za mokrenjem. Ponekad to takođe može biti znak urinarne infekcije ili uvećane prostate.

5. Krv ili tragovi krvi u urinu

Zdravi bubrezi zadržavaju krvne ćelije u telu kada filtriraju otpad iz krvi da bi se stvorio urin, ali kada su oštećeni, ove krvne ćelije mogu da počnu da „cure“ u urin. Osim što signalizira bolest bubrega, krv u urinu može ukazati na tumore, kamenje u bubregu ili infekciju.

6. Penušav urin

Prekomerna pojava mehurića u urinu ukazuje na prisustvo proteina. Uobičajeni protein koji se nalazi u urinu, albumin, isti je protein koji se nalazi u jajima.

7. Otok oko očiju

Proteini u urinu su rani znak da su neuroni bubrega oštećeni, što omogućava proteinima da prolaze u urin. Nadutost oko očiju može biti posledica činjenice da bubrezi puštaju veliku količinu proteina u urin, umesto da ga zadržavaju u telu.

8. Edemi (otok) nogu

Smanjena funkcija bubrega može dovesti do zadržavanja natrijuma u telu, uzrokujući oticanje stopala i zglobova. Otok u donjim ekstremitetima takođe može biti znak i srčanih oboljenja, bolesti jetre i hroničnih problema sa venama nogu.

9. Loš apetit

Reč je o opštem i rasprostranjenom simptomu, ali nakupljanje toksina kao rezultat smanjene funkcije bubrega može biti jedan od uzroka lošeg apetita i gađenja pri jelu.

10. Grčenje mišića

Natrijum je ključan za rad srčanog mišića, a njegov nedostatak oštećuje mozak i bubrege

Disbalans elektrolita često je posledica poremećene funkcije bubrega. Na primer, nizak nivo kalcijuma i loše kontrolisan fosfor mogu da izazovu grčeve u mišićima,piše Direktno

