Živjeli smo u zabludi: Najsmrtonosniji oblik raka kože nije melanom

Oni drugi su prilično benigni, zar ne? Zapravo ne. Prema novom istraživanju na svetu više ljudi umire od nemelanomskog karcinoma kože (NMSC) nego od melanoma.

Naučnici iz bolnice Nica u Francuskoj analizirali su podatke o pacijentima koje je prikupila Međunarodna agencija za istraživanje raka. Pokazalo se da je 2020. od melanoma na svetu umrlo 57.000 ljudi, a od NMSC-a 63.700.

NMSC se smatra manje ozbiljnim od drugih vrsta raka, s obzirom na to da ne nosi velik rizik od smrti. Međutim, ako dovoljno velik broj oboli od ove vrste karcinoma, onda to može rezultirati i velikim brojem smrtnih slučajeva, piše The Conversation.

I melanom i NMSC su povezani sa izloženošću ultraljubičastom zračenju (UV), bilo od Sunca ili solarijuma. UV zračenje može prouzrokovati mutacije koje uzrokuju rak i podstiču nastanak i melanoma i NMSC-a. Proteklih nekoliko decenija raste broj slučajeva obe vrste raka, s tim da većinom obolevaju belci.

Međutim, melanom i NMSC se u nekim stvarima i razlikuju. Dok je UV faktor rizika za oboje, NMSC je više povezan sa hroničnom izloženošću tokom celoga života zbog čega tumori često nastaju na licu i glavi. Većinu smrti od raka uzrokuju sekundarni tumori koji nastaju kada se ćelije izvornog karcinoma odvoje i šire ili metastaziraju na druga područja u telu. Rak kože nije izuzetak.

Melanom uspešnije metastazira

Proces metastaze je vrlo izazovan za ćelije raka. Najpre moraju napasti okolno tkivo, zatim preživeti stres transporta kroz krvotok pre nego što konačno mogu uspostaviti koloniju u okruženju koje je sasvim drugačije od kože.

Ćelije melanoma mnogo su učinkovitije pri metastazi od NMSC ćelija. Na primer, ćelije melanoma dele neke karakteristike sa ćelijama u mozgu te se stoga mogu lakše prilagoditi i stvarati sekundarne tumore.

Ako NMSC teže uzrokuje sekundarne tumore, zašto onda ima više smrtnih slučajeva od melanoma? Stvar je u brojkama. Na svetu godišnje imamo najmanje 1,2 miliona slučajeva NMSC-a, a melanoma 325.000, prenosi B92.

Facebook komentari