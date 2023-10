Sedam načina kako nesvjesno ugrožavate zdravlje vaših očiju

Bez obzira da li nosite naočale. kontaktne leće ili jednostavno nemate problem s dioptrijom, trebali biste znati šta je loše za vaš vid.

Ignorisanje glavobolja

Ako imate glavobolje, ne bi bilo loše da posjetite oftamologa jer bi bolovi mogli biti povezani s vašim vidom. Ako dugo radite za računarom, možda patite od takozvanog digitalnog naprezanja očiju. To je neugodna pojava očnih i mišićno-koštanih simptoma koji će pogoditi devet od deset ljudi koji određeno vrijeme sjede za ekranom.

Pretjerano korištenje mobitela i drugih uređaja s ekranima

Velik broj ljudi u svijetu svakodnevno koristi razne uređaje s ekranima, a to dodatno šteti očima. Svako ko se redovno koristi ovakvim uređajima trebao bi češće ići na preglede kod oftamologa.

Ignorisanje suhih očiju

Jedan od glavnih fakotra rizika za digitalno naprezanje očiju je suho oko. Istraživanja su pokazala da se stopa treptanja pomoću računala može smanjiti za čak pet puta. Treptanje je važno kako bi oko bilo vlažno, ako nije vlažno bit će manje ugodno te dovest će do crvenila i vid će postati zamućen.

Predugo nošenje leća

Ukoliko nosite kontaktne leće, gledajte da to ne bude duže od predloženog rasporeda. Važno je da nosite ispravan recept i pravu vrstu leća. Nemojte spavati u svojim kontaktnim lećama, osim ako su kontaktne leće posebno kreirane za spavanje.

Posuđivanje tuđih naočala ili leća

Moguće je da ćete isprobati tuđe naočale i osjetiti da vam je vid bolji. No, to ne biste trebali raditi. Nošenje tuđih naočala neće izravno oštetiti vaše oči, ali može dovesti do tzv. vizualnog stresa. Također, nikada nemojte nositi tuđe kontaktne leće jer postoji problem unakrsne infekcije.

Kupovina naočala bez tačne dioptrije

Ako primijetite da je vaš vid oslabio, nemojte samostalno kupovati naočale s dioptrijom. Naočale s dioptrijom koje se mogu kupiti u apotekama i nekim marketima napravljene su tako da imaju jednaku dioptriju na oba oka, što ne mora biti slučaj s vašim očima. Tako može dovesti do naprezanja očiju, a na kraju i do općeg umora i glavobolje.

Nošenje izgrebanih leća

Provjerite jesu li vaše naočale i leće čiste i bez ogrebotina jer kao takve mogu ometati vaš vid i uzrokovati opasne probleme sa svjetlom tokom vožnje noću ili u mračnim uslovima. Izgrebane leće tokom rada za računarom također mogu uzrokovati neprimjetan odsjaj koji može dovesti do umora očiju i naprezanja očiju. prenosi Klix

