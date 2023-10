Ne možete se odreći hljeba: Ovo su znaci da ga previše jedete

Iako je hljeb jedna od najpopularnijih namirnica, prvenstveno zbog toga što se može brzo pripremiti i jesti na različite načine, dijetetičari upozoravaju da s njegovom konzumacijom ne bismo smjeli pretjerati. Ako jedemo prevelike količine hljeba i pekarskih proizvoda, u našem tijelu dolazi do nekoliko negativnih nuspojava, prenosi BrightSide. Evo koji znakovi ukazuju na to da vrlo vjerovatno jedemo previše hljeba.

Problemi s probavom

Osobe koje ne podnose gluten ili pate od celijakije, a toga nisu svjesne, mogle bi osjećati nadutost nakon konzumacije hljeba. Osim toga, s obzirom na to da je hljeb bogat ugljikohidratima, ako pretjeramo s njegovom konzumacijom, mogli bismo imati probavnih problema poput zatvora ili grčeva.

Pojačana glad

Hljeb, pogotovo bijeli, sadrži velike količine ugljikohidrata, a samim time i visoki glikemijski indeks. Jedno istraživanje tako je pokazalo da namirnice s visokim glikemijskim indeksom mogu pogoršati osjećaj gladi i dovesti do nepotrebnog prejedanja tokom dana.

Nagli porast šećera u krvi

U slučaju da pretjeramo s konzumacijom hljeba, u našem će tijelu doći do naglog porasta šećera u krvi koji sa sobom nosi brojne druge negativne pojave. Kako objašnjavaju dijetetičari, česti porasti šećera u krvi mogu dovesti do povećanja rizika od dijabetesa.

Povišeni holesterol

Osim naglog porasta šećera u krvi, pretjerana konzumacija hljeba može dovesti i do povišenog holesterola. Razlog je taj što su proizvodi poput kroasana, kiflica s maslacem i svih drugih vrsta pakiranog kruha bogati transmastima, a upravo one mogu dovesti do povišenog holesterola ako ih redovno konzumiramo, prenosi Index.hr.

Problemi s kožom

