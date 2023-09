Kardiolozi otkrivaju: Ovo je najgora hrana za naše arterije

Sve što jedemo utiče na naše zdravlje, iako su neke namirnice razornije od drugih, objašnjavaju kardiolozi. Hrana koja začepljuje arterije uzrokuje da naša tijela proizvode holesterol, koji se kombinuje sa drugim supstancama i formira tromb. S vremenom to dovodi do sužavanja arterija i samim tim do ozbiljnih problema kao što su hipertenzija, srčana oboljenja, moždani udar i druga po život opasna stanja.