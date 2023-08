Da li je „pucanje prstima“ zaista opasno? Evo šta kažu stručnjaci

Mnogi ljudi sasvim mahinalno „pucnu prstima“ ili to rade da bi se opustili. Neki ljudi se kunu da osjećaju bol ili stezanje ako to ne čine. Drugi, međutim, u velikoj mjeri izbjegavaju da to rade, jer su uvjereni da je to štetno. Pa šta je istina?

„Pucketanje zglobova“ i „pucketanje prstima“ su zanimljive, ali slabo shvaćene pojave. Postoji mnogo teorija o tome zašto zglobovi pucaju, ali tačan uzrok nije poznat.

Da li je „pucanje prstima“ opasno?

Bezbolno pucanje zglobova generalno nije štetno. Iako se godinama priča da je to opasno ili čak izaziva artritis, struka to nije potvrdila. prenose n1

Do sada se nije pokazalo da bi to moglo na bilo koji način da vam naškodi ili da poveća rizik od određenih problema.

Problem je ako pucanje prati bol. To može biti strukturna abnormalnost u zglobu, a pucanje može izazvati dalje oštećenje.

Ako je pucanje prstiju bolno, možete se konsultovati i sa svojim ljekarom, koji će vam pomoći da otkrijete uzrok bola i pomoći vam, piše aktivni.si.

Facebook komentari