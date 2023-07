Tikvice čine čuda za srce, štitnjaču, probavu, ali imaju i tamnu stranu: četiri razloga zašto je potreban oprez

Tikvice su pune važnih vitamina, minerala i antioksidansa, imaju mnogo vlakana, malo kalorija, a puno vode, zbog čega su omiljena namirnica tijekom ljeta. Nose naziv svestrane namirnice i kuhinjskog kameleona jer se slažu s nebrojeno mnogo namirnica i mogu se koristiti u svakom receptu, a internet ih broji gotovo tisuću u kojima je sastojak tikvica. Iako ih smatramo povrćem, tehnički su voće koje se bere i jede dok još nije sasvim zrelo.

Ima ih više vrsta, a omiljene su izdužene tikvice koje su se pojavile u talijanskim kuhinjama već 1600-ih, no prvi opis proizvoda s nazivom “tikvice” pojavio se tek početkom 1900-ih. Znanost o prehrani potrudila se izvući čak 12 zdravstvenih dobrobiti koje dobivamo jedući tikvice. Pa tako znamo da imaju visoki sadržaj vlakana i malo kalorija, zbog čega su poželjna namirnica pri mršavljenju, a zbog vlakana potiču rad probave. Zbog obilja vode idealna su namirnica u ljetnoj kuhinji te zamjenjuju tjesteninu. Samo ih stavite u spiralizator, a tako dobivene špagete začinite maslinovim uljem i začinima ili poslužite s laganim umakom.

Bolji vid, čvršće kosti

Tikvice sadrže zeaksantin i nekoliko drugih spojeva koji su važni u sprječavanju oksidativnog stresa. To, pak, može smanjiti rizik od nastanka raka. Bogate su i vitaminom B6, za koji su istraživanja pokazala da može pomoći u regulaciji glukoze u krvi, a čak može pružiti zaštitu da se dijabetes i ne razvije. Poznato je i da je vitamin B6 prirodan i siguran način sprječavanja jutarnjih mučnina. Tikvice su stoga poželjna namirnica tijekom trudnoće.

Nadalje, spojevi kao što su lutein i zeaksantin također štite stanice oka filtriranjem valnih duljina plavog svjetla. Prehrana bogata ovim spojevima može smanjiti rizik od razvoja katarakte ili drugih zdravstvenih problema povezanih s očima.

– Većina ljudi, razmišljajući o hrani koja je dobra za kosti, najprije pomisli na mliječne proizvode i možda na orašaste plodove i sjemenke, ali i povrće poput tikvica vrijedna je komponenta za izgradnju i održavanje zdravih kostiju. Prednost tikvica je u tome što osiguravaju čitav spektar hranjivih tvari važnih za zdravlje kostiju, a ne samo kalcij. Vrlo su dobar izvor magnezija i fosfora, dvaju minerala važnih za koštanu masu. Također su izvanredan izvor mangana i vrlo dobar izvor bakra, a ta dva minerala sudjeluju u metabolizmu kostiju – naveo je biolog i jedan od pionira zdrave prehrane, inače rođeni Splićanin, George Mateljan, koji je tikvice uvrstio u sto najzdravijih namirnica svijeta.

02. srpanj 2023. 11:00

image

SHUTTERSTOCK

image

SHUTTERSTOCK

Za srce, štitnjaču, prostatu

Bogata i hranjiva namirnica kao što je tikvica ima još jednu važnu korist – poboljšava zdravlje srca. Vitamin C, kojeg ima dosta u tikvicama, snažan je antioksidans koji uz to što pomaže očuvati stanice i čini ih otpornijima na razvoj raka, blagotvorno djeluje na srce i krvne žile. Štiti LDL kolesterol od oksidacije i tako zaustavlja aterosklerozu. Tikvice sadrže i vitamin A, koji također sprečava oksidaciju LDL kolesterola.

– Dobar su izvor magnezija i kalija, koji pomažu u regulaciji krvnog tlaka. Uz sve navedeno, konzumirajući tikvice svojem srcu i krvnim žilama omogućit ćete uživanje u prehrambenim vlaknima, folnoj kiselini, vitaminu B6, a to je sve potrebno našem krvožilnom sustavu – napisao je pokojni Mateljan. Jedna šalica tikvica u samo 36 kalorija sadrži čak deset posto dnevne preporučene vrijednosti čak pet hranjivih tvari – mangana, vitamina C i A, magnezija i prehrambenih vlakana. Tikvice su stoga izvrsna pomoć u mršavljenju. Polifenoli i vitamin C potiču bolje funkcioniranje štitnjače i nadbubrežne žlijezde. Uz sve to, tikvicama su znanstvenici pripisali i blagotvorno djelovanje na smanjenje upale zbog protuupalnih omega-3 masnih kiselina, podizanje energije zahvaljujući vitaminima B1 i B2, željezu i niacinu, jačanje imunosnog sustava jer sadrže i cink, te bolji san jer sadrže triptofane. Istraživanja su pokazala i da ekstrakti sjemenki tikvica mogu pomoći u ograničavanju hiperplazije prostate.

Iako su tikvice dostupne su tijekom cijele godine, vrhunac njihove sezone je od lipnja do kolovoza. U tim su mjesecima najukusnije, sadrže najviše hranjivih tvari i najjeftinije su. Putujući mediteranskim zemljama može se vidjeti kako se ovo svestrano povrće priprema na različite načine, a stavlja se u sve – od jutarnje kajgane, ručka, pa sve do večera i deserta. Rolice, lađice, u hummusu, umaku s jogurtom, rižotu, smjesi za palačinke, kolaču od kakaa, na roštilju, u juhi, naribane u vege burgeru, sirove u salati… nema jela s kojima se ne slažu. Tradicionalno, u mediteranskoj prehrani kratko se pirjaju i začine jednostavnim preljevom od ekstra djevičanskog maslinovog ulja, soka od limuna, morske soli, papra i češnjaka. Tikvice su i ključni sastojak ratatouillea, gulaša od povrća. U kuhinji gdje su Turci ostavili trag (bivše Osmansko Carstvo) tikvice se često pune rižom, lukom, rajčicom, a ponekad i mesom i nazivaju se “dolma”. Popularan je i “kavijar od tikvica” (u Rusiji i Ukrajini), namaz pečenih tikvica, mrkve, luka i paste od rajčice.

Zamke koje kriju tikvice

Sve je popularnije koristiti tikvice kao zamjenu za tjesteninu ili druge ugljikohidrate, što je osobito dobro oboljelima od šećerne bolesti i onima koji su na keto prehrani. Ne podiže šećer u krvi, a smanjuje broj kalorija po obroku, ali zamka se može kriti ako koristite umake bogate kalorijama i mastima. Stoga se onima koji su na dijeti savjetuje jesti manje kaloričan umaki.

Kad su gorke, nemojte ih jesti sirove. Tikvice povremeno sadrže otrovne cucurbitacine, što ih čini gorkima (kao i bundeve i krastavce) i uzrokuje probavne smetnje. Tikvice u vrtu imaju niske razine toksina i sigurne su za jelo, međutim ukrasne bundeve mogu imati visoku razinu cucurbitacina, a mogu unakrsno oploditi jestive, pa svako takvo sjeme koje vrtlar koristi za uzgoj hrane u sljedećoj sezoni može potencijalno proizvesti gorko i toksično povrće. Suho vrijeme ili nepravilno zalijevanje također mogu pogodovati nastanku toksina.

Još jedan potencijalni razlog za zabrinutost je taj što su alergije na tikvice iznenađujuće česte. Tikvice (kao i lubenice i banane) često dolaze u križnoj alergiji, što znači da ih osobe koje su alergične na ambroziju trebaju izbjegavati. Simptomi koji se mogu javiti najčešće su mučnina i proljev te pogoršani simptomi alergijskog rinitisa jer imunosni sustav “pobrka” proteine iz hrane s peludom. Zbog toga oboljeli od peludne alergije imaju veće šanse da razviju alergiju i na sirovo povrće, voće i orašaste plodove. No, dobra vijest je da se većina alergenskih proteina iz voća i povrća može uništiti kuhanjem.

Oni koji su skloniji razviti neugodne nuspojave nakon sirovog povrća uživat će više u kuhanim tikvicama. Naime, tikvice sadrže celulozu, vrstu netopljivih vlakana. Većini to neće predstavljati nikakav problem, ali moglo bi onima kojima tikvice uzrokuju nadutost. I onima koji pate od sindroma iritabilnog crijeva previše netopljivih vlakana može uzrokovati probleme u gastrointestinalnom traktu. Kada jedete sirove tikvice, bakterije se u crijevima hrane celulozom i, uz enzime, pomažu u razgradnji, no oslobađaju metan, koji onda može uzrokovati nadutost ili nakupljanje plina. No, imajte na umu da kuhanjem povrće postaje lakše probavljivo. piše živim

