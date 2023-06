Šest znakova da ne pijete dovoljno vode prema ljekarima

„Dehidracija je kada počnemo da težimo negativnoj neravnoteži tečnosti“, objašnjava Natasha Trentacosta, doktorica medicine, specijalista sportske medicine i ortopedski hirurg na Cedars-Sinai Kerlan-Jobe institutu u Los Angelesu.

“U najekstremnijem obliku, nemamo dovoljno tekućine u našem tijelu da nastavimo s hemijskim reakcijama i tjelesnim funkcijama za održavanje života”, dodaje ona.

Kako voda napušta tijelo, soli, minerali i drugi elektroliti ostaju u većim koncentracijama nego prije. “Ovo narušava ravnotežu elektrolita u tijelu što može biti štetno za ćelijske funkcije naših tijela”, objašnjava Trentacosta.

Nedavne ankete pokazuju da 75 posto Amerikanaca pati od hronične dehidracije, a za mnoge problem ostaje neotkriven dok se ne pojave komplikacije. Međutim, postoji nekoliko znakova i simptoma koji vas mogu upozoriti na problem prije toga.

U nastavku donosimo šest znakova da ne pijete dovoljno vode – plus, koliko ćete morati popiti da biste izbjegli problem:

1. Umorni ste ili imate stalno loše raspoloženje

Lako je previdjeti neke od ranih znakova dehidracije ili ih pripisati stresu svakodnevnog života. Konkretno, Trentacosta kaže da je „osećaj konstantnog umora“ uobičajen signal da vam nivoi hidratacije opadaju.

Doktorica dodaje da, iako svako može pokazati ovaj skup simptoma, “čini se da je veći kod žena nego kod muškaraca”. Ona pripisuje disparitet hormonskim razlikama i sastavu tijela. “Žene imaju tendenciju da imaju manji postotak vode za svoju tjelesnu težinu u odnosu na muškarce, što u suštini znači da žene moraju izgubiti manje vode prije nego što se pojave simptomi.” Ona kaže da to znači da žene mogu osjetiti utjecaj nepijanja dovoljno vode prije muškaraca.

Ako primijetite osjećaj umora, prvo što biste trebali učiniti je popiti veliku čašu vode, predlaže Harvard Health Publishing. “Kada vam je malo tečnosti, vaše tijelo se može osjećati umorno i slabije nego inače”, pišu njihovi stručnjaci.

Konzumiranje dovoljne količine tečnosti u pićima i hrani ispunjenoj vodom (kao što su voće, povrće i supa) pomoći će vam da nadoknadite vodu koju vaše tijelo gubi tokom dana i može vam pomoći da održite energiju.

2. Često osjećate vrtoglavicu

Još jedan glavni znak hronične dehidracije je osjećaj vrtoglavice, kaže Vernon Williams, MD, sportski neurolog, specijalista za upravljanje boli i osnivački direktor Centra za sportsku neurologiju i medicinu bola na Cedars-Sinai Kerlan-Jobe institutu u Los Angelesu.

“Prisjetite se trenutka u svom životu kada ste se osjećali dehidrirani. Koji je bio prvi znak ili simptom koji se pojavio? Osim osjećaja žeđi, vjerovatno ste prvo primijetili početni simptom povezan s glavom”, kaže on za Best Life.

Williams objašnjava zašto se javlja taj osjećaj: bez adekvatne tekućine, volumen krvi se smanjuje, što zauzvrat snižava krvni tlak i sprječava mozak da dobije dovoljno krvi. To na kraju rezultira onim omamljenim, dezorijentirajućim osjećajem koji mnogi ljudi doživljavaju.

3. Imate redovne glavobolje

Trentacosta kaže da ako imate česte glavobolje, to može biti još jedna crvena zastavica da ne pijete dovoljno vode. “Glavobolje su vrlo čest rani znak dehidracije”, kaže ona, dodajući da su najčešće kod žena.

“Kada tijelo izgubi vodu, gubi vodu i iz mozga, što uzrokuje da se privremeno smanji zbog gubitka tekućine. To uzrokuje bol jer se nervni završeci rastežu od rezultirajućeg skupljanja”, kaže ona.

4. Vaš urin je tamno žute boje

Boja vašeg urina može vam mnogo reći o vašem nivou hidratacije, kaže Trentacosta. “Što je urin tamniji, to je koncentrisaniji”, objašnjava ona, napominjući da su tamnožuti ili smeđi urin znakovi teške dehidracije.

Doktor kaže da je tamna mokraća rezultat “pokušaja vašeg tijela da sačuva gubitak vode izvlačeći vodu kroz vaše bubrege. Što je više moguće jasnije izlučivanje urina dobar je pokazatelj dobro hidratiziranog tijela”, dodaje ona.

5. Promjene u pamćenju ili kognitivnim funkcijama

Također možete primijetiti promjene u svom pamćenju ili kognitivnim funkcijama – iako je ponekad te promjene teško otkriti, kaže Williams.

“Čak i mali postotak smanjenja hidratacije mozga može rezultirati mnogo značajnijim procentom smanjenja kognicije. Razmislite o ovome: samo dva posto smanjenja hidratacije mozga može dovesti do kratkoročnog gubitka pamćenja. Dugotrajna dehidracija može uzrokovati skupljanje moždanih stanica. Vremenom, smanjenje moždanih ćelija može ubrzati proces starenja mozga i dovesti do degenerativnih kognitivnih stanja kao što su Alchajmerova bolest i demencija”, naglašava on.

6. I jednostavno, žedni ste

Možda zvuči očigledno, ali žeđ je znak broj jedan da ne dobijate dovoljno vode, kaže M. Ramin Modabber, MD, ortopedski hirurg na Cedars-Sinai Kerlan-Jobe institutu u Los Angelesu.

U stvari, prema Klivlendskoj klinici, žeđ ili suva usta nisu znak upozorenja da ćete uskoro postati dehidrirani, kao što mnogi veruju, već znak da ste već blago dehidrirani. U svjetlu ovoga, vaš cilj bi trebao biti da ostanete ispred senzacije tako što ćete ostati adekvatno hidrirani tokom cijelog dana.

Prema klinici Mayo, muškarcima je potrebno u prosjeku 15,5 šoljica tečnosti dnevno, dok je ženama potrebno u prosjeku 11,5 šoljica da bi ostale zdrave. Međutim, Modabber ističe da je važno pratiti znakove prekomjerne hidratacije ili dehidracije i prilagoditi se specifičnim potrebama vlastitog tijela. prenosi n1

