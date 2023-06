Branimir dr Nestorović o tome kako je sam sebi izliječio hipertenziju: SADA MI JE PRITISAK 125/80

– Sve mi je kao bilo dobro, ali sam se loše osjećao. I onda su počeli da me liječe razni doktori, sve moji prijatelji, vrhunski ljekari. Ali vidim da ću da umrem i da to liječenje ne mogu da preživim. Počinjem da padam u nesvijest, dobijam krize niskog pritiska- rekao je Nestorović.

– To je kulminiralo jednog dana kada sam u toku vožnje izgubio svijest. Srećom uspjeo sam da skrenem na trotoar i tu sam se onesvijestio. Došla je Hitna pomoć, moja žena…

I izmjerili su mi pritisak koji je bio 55 sa 30. A pio sam lijekove za krvni pritisak. I vidjeo sam da ovo ne vodi dalje ničemu- kazao je i dodao:

– Počeo sam da se bavim malo više krvnim pritiskom. Onda sam došao do knjige jednog ozbiljnog njemačkog kardiologa i vidjeo da je problem u tome što kad liječite nekoga ko ima stresnu hipertenziju, a to sam ja imao, vi pijete lekove i onda imate nizak pritisak.

A taj nizak je opasniji jer se tada ljudi šlogiraju jer nema kiseonika u organizmu. E onda sam čitao jednog Rusa čije objašnjenje djeluje toliko glupo da je bilo potpuno jasno da je tačno.

On je rekao – Kako stariš dolazi do okoštavanja kičme, to pritiska krvne sudove koji idu u mozak i kako manje krvi dolazi u mozak, onda mozak emituje signale i povećava krvni pritisak da bi dobio više krvi. I tamo piše da treba raditi vježbe za kičmu.

I ja sam pošto sam inače i imao problema sa kičmom počeo da radim vježbe. Sada imam 125 sa 80- zaključio je doktor Nestorović.

Facebook komentari