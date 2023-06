Strije u trudnoći: Voda može spriječiti njihovu pojavu, evo kako

Kada jednom dobijete strije, teško ih je ukloniti s kože, stoga biste za vrijeme trudnoće morali nastojati spriječiti njihov nastanak, ili ga barem ublažiti. Kako?

Niti jedna žena ne želi na svojoj koži vidjeti strije, no kada ste trudni, svjesni ste da, zajedno s mučninom, bolovima u leđima i čestim umorom, postoji mogućnost da se pojavi i taj neugodni ružičasti niz ožiljaka. Čak 75 do 90 posto trudnica uoči strije na svojoj koži, najčešće tokom šestog ili sedmog mjeseca trudnoće. Problematična područja koja strije vole “napasti” jesu trbuh, grudi, bedra, struk i stražnjica. Ali to nije sve, strije se mogu pojaviti i na drugim područjima, poput ruku i ostalih dijelova tijela, ovisno o vašoj tjelesnoj težini i genetskoj povijesti.

Šta su strije

Oštećenja na koži u obliku tanjih i debljih linija koja obično nastaju usljed prebrzog rastezanja vezivnog tkiva. U trudnoći nastaju, jer tokom naglih promjena u težini i hormonalnih promjena dolazi do istezanja kože i gubitka elastičnosti.

Naučnici poručuju da genetika igra veliku ulogu u nastanku strija, stoga, ako vam je majka dobila strije u trudnoći, velika je vjerovatnost da će se pojaviti i na vašem tijelu.

Važno je i koliko ste se udebljali tokom trudnoće. Ako ste u prošloj trudnoći prošli bez strija, nemojte se opustiti. Mjere opreza obavezne su tokom svake trudnoće. Postoje metode kojima možete smanjiti mogućnost nastanka strija.

Šta možete preventivno uraditi

Jedan od načina sprečavanja pojave strija je i mazanje kremama i uljima.

Pijte mnogo vode. Hidratacija je važna za cjelokupno zdravlje, posebno u trudnoći.

U prvim mjesecima trudnoće, kad se grudi počnu povećavati, nosite specijalni komotni grudnjak sa širokim naramenicama.

Uvedite zdravu, raznoliku i izbalansiranu prehranu koja će vašu kilažu držati u preporučljivim standardima.

Pogrešno je misliti da sada morate jesti za dvoje, najbolje je držati se savjeta vašega ginekologa. Naime, nagle promjene i variranja u težini uvijek su popraćeni hormonalnim poremećajima, pa to stanje često ostavlja trag i na koži.

Poticanje cirkulacije masažnom rukavicom ili četkom također je djelotvorno u prevenciji strija.

Pri tuširanju usmjeravajte mlaz vode na trbuh i radite kružne pokrete.

Prilikom tuširanja masirajte problematične dijelove vodom, ali i kružnim pokretima ruku.

Hidratizirajte kožu barem dva puta na dan. Kozmetičke preparate za prevenciju i ublažavanje strija nude mnogi proizvođači. Naročito pažnju obratite na deklaraciju preparata, njegov sastav i način uporabe jer trudnice se ne bi smjele koristiti kremama koje sadržavaju retinol.

Disciplinirajte svoje prste i pokušajte se ne češite po trbuhu. Mnoge žene ne znaju da češanje po trbuhu može potaknuti nastanak strija.

Ne pretjerujte sa sportom! Mnoge buduće majke ostaju aktivne u trudnoći i vježbaju po programima za trudnice. Većina nakon porođaja također trči u teretanu kako bi svoju figuru što prije vratile u prijašnju formu, ne znajući da se strije mogu pojaviti sasvim neočekivano poslije velikih mišićnih napora, odnosno napornog vježbanja.

Jedite hranu bogatu vitaminima E i C, cinkom i silicijem.

Nakon porođaja nosite specijalni poslijeporođajni steznik koji omogućuje koži da se vrati u prvobitno stanje.

