NOVAK ĐOKOVIĆ ZAPOČINJE I ZAVRŠAVA DAN S OVOM NAMIRNICOM KOJA MU REGENERIŠE TIJELO: Vjeruje da je zbog nje ZDRAV KAO DRIJEN

Đoković je primjenjivao i autofagiju, rekavši da ne jede po 16 sati dnevno, a uglavnom se pridržava određenih pravila u ishrani prema kojima je i sačinjen „jelovnik za šampiona“. Samo jedan pogled na taj meni mnogima je dovoljan da pomisle da ne bi nikad mogli tako da žive.

Novak Đoković dan obično završava avokadom, koji je odličan izvor zdravih hranljivih materija i sadrži više od 20 vitamina i minerala u svakom obroku. Jedan plod avokada sadrži (preporučenih dnevnih vrijednosti):

33% Vitamina C

26% Vitamina B6

21% Vitamina E

28% Patotenske kiseline

19% Bakra

28% Kalijuma

53% Vitamina K

41% Folne kiseline

Može se kombinovati na različite načine u ishrani, a donosi brojne blagodati organizmu

Poboljšava apsorpciju

Da li ste znali da kada su u pitanju vitamini i minerali, nije zaista važno koliko ih i kako jedemo. Način na koji se vitamini, minerali i hranljivi sastojci aposrbuju je veoma važan za nas i naše zdravlje. Neki vitamini i hranljive materije se rastvaraju u mastima. To znači da oni treba da budu u kombinaciji sa mastima kako bi se apsorbovali u našem tijelu. Na primjer, vitamin A, vitamin D, vitamin E i vitamin K su hranljive materije koje se rastvaraju u mastima, zajedno sa nekim drugim antioksidantima. Dodajte ½ avokada u salatu od spanaća, zelene salate i mrkve i vaše tijelo će apsorbovati antioksidanse:

Alfa-karoten – 8,3 puta bolje

Beta-karoten – 13,6 puta bolje

Lutein – 4,3 puta bolje

Dobar savjetink u borbi sa dijabetesom

Nedavne statistike sprovedene od strane CDCP (Center za kontrolu i prevenciju bolesti) su procenile da dijabetes utiče na skoro 40% američke populacije u nekom trenutku njihovog života. Zato je veoma važno da se održava nizak nivo šećera u krvi, kako bi se manjio rizik od dobijanja dijabetesa. U nedavnoj studiji, ljudi koji su učestvovali u njoj su konzumirali ½ avokada sa ručkom, a nivo šećera u krvi i insulina su im mjereni u određeno vrijeme. Iako su jeli ½ avokada i time povećali unos kalorija i ugljenih hidrata, učesnici koji su jeli avokado nisu imali povećan nivo šećera u krvi, u poređenju sa onima koji nisu jeli avokado za ručak.

Ublažava bolove

Zbog svojih anti-inflamatornih svojstava, ekstrakt avokada je pogodan za liječenje i smanjenje simptoma artritisa kositju, takođe poznatog kao osteoartritis, i drugih vrsta upalnih bolesti.

Pomaže u borbi sa zapaljenjima

Nekoliko studija je pokazalo korisne zdrave osobine oleinske kiseline – mononezasićene masti koje se nalaze u avokadu, maslinovom ulju i ulju od repe. Oleinska kiselina pomaže u borbi i smanjenju svih vrsta upala u organizmu. Ovo je veoma važno za vas, jer se vjeruje da hronična upala u organizmu može dovesti do nekoliko bolesti, kao što su: astma, alergije, artritis, Alchajmerova bolest, bolesti srca i rak.

Zdavlje očiju

Prema najnovijim istraživanjima, avokado je među prvih 20 voća u svijetu koje se redovno konzumira, a koje je bogato luteinom i dobar izvor zeaksantina. Lutein i zeaksatin su izuzetno korisni u borbi protiv makularne degeneracije. Ovo je jedan od vodećih uzroka sljepila u SAD. Hrana bogata fitohemjskim elementima, kao što je avokado, može obezbjediti veliku količinu luteina i zeaksatina za vaš organizam.

Veoma važan za buduće majke

Prema članku objavljenom u What to Expect, avokado je jedna od najvažnijih namirnica za trudnice, jer je pun hranljivih sastojaka, kao što su: kalijum, vitamin C, vitamin B6 i folne kiseline. Značajan je zato što je vitamin B6 koristan za rast tkiva i mozga bebe. Folna kiselina je od suštinskog značaja za zdrav rast fetusa u ranoj trudnoći.

Jake kosti

Treba znati da je avokado pun hranljivih sastojaka za zdrave kosti, kao što su: vitamin K, bakar i folna kiselina. Dakle, ako dodate avokado svojoj zdravoj ishrani, može vam pomoći da izgradite i zadržite jake kosti. Osim avokada, dodajte i drugo voće zarad boljih rezultata.

Poboljšava varenje

Jedan od najvažnijih elemenata za bilo koju zdravu ishranu su vlakna. Vlakna čuvaju vaš probavni sistem da radi glatko. Zato svojoj zdravoj ishrani treba dodati još avokado. Jedan avokado sadrži 13 grama vlakana, a to je oko 54% preporučenog dnevnog unosa.

Popravlja raspoloženje

Avokado može da poboljša raspoloženje. To je zbog visoke količine vitamina i minerala, posebno kalijuma i folne kiseline. Nedavna studija je utvrdila da kalijum ima veze sa depresijom Grupa naučnih istraživača je otkrila da deprsesivni muškarci i žene imaju nizak nivo kalijuma, navodi webtrubune.rs

Njihove studije su bile zasnovane na odnosu između natrijuma, magnezijuma i kalijuma kod depresivnih pacijenata. Druga studija koja je sprovedena 1993. godine je naišla na istu stvar; depresivni pacijenti imaju niži nivo kalijuma nego zdravi ljudi.

Hrana za mozak

Svi znamo da je bakar dobar moždani stimulans, tako da je avokado također dobar kao hrana za stimulisanje mozga. To je zato što sadrži skoro 20% od preporučenog dnevnog unosa bakra. Bakar – zanemareni mineral je direktno povezan sa vašim misaonim procesima i kreativnim razmišljanjem.

Pojačava imunitet

Kao što smo već pomenuli, avokado je odličan izvor vitamina B – koji vam može pomoći u borbi sa mnogim bolestima i infekcijama u organizmu. On također sadrži velike količine vitamina C i vitamina E – prirodnih pojačivača imuniteta.

Povećava energiju

Mast je najviše koncentrisani izvor energije u našim tijelima, a znamo da ih je avokado pun. On bi mogao pomoći da preskočite popodnevnu dremku, ukoliko ga jedete za ručak. Zdrave masti mogu da obezbjede vašem organizmu izbalansiran tok energije, tako da organizam može da završi svoje dnevne rutine. Ako se avokado jede zajedno sa ugljenim hidratima, on će usporiti brzinu varenja ugljenih hidrata, što znači da nećete biti gladni poslije obroka, posebno nakon što pojedete jednostavne ugljene hidrate kao što je bijeli hljeb.

Zdrava koža i kosa

Avokado može pomoći da dobijete glatku kožu i sjajnu kosu. To je zbog njegovih anti-inflamatornih svojstava i velike količine zdravih masti. Jedan avokado sadrži više od 20% dnevne doze vitamina E, koji je koristan u zaštiti tjelesnog tkiva od oštećenja slobodnim radikalima. Prestanite da trošite novac na skupe kreme za njegu kože koje sadrže vitamin E, i jedite više avokada. Možete čak probati i ulje avokada u borbi protiv procesa starenja.

