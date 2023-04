Trikovi kako se riješiti celulita brzo: Za savršeno glatku stražnjicu

Stiže nam ljeto, pa većina žena počinje razmišljati o pripremi za skidanje u kupaće kostime, odnosno o tome kako ublažiti neželjene promjene na tijelu. Ako imate problema s celulitom, onda je pravo vrijeme za to da počnete s tretmanima, jer za ublažavanje tog problema treba uložiti barem 4 do 6 sedmica truda. U trgovinama, naravno, postoji niz preparata koji se mogu nabaviti, no ako volite tretmane s prirodnim pripravcima, evo nekoliko savjeta.

Izbacivanje toksina

Prije svega, imajte na umu da je u borbu protiv celulita dobro krenuti iznutra i izvana paralelno, odnosno da je dobro kombinirati odgovarajuću prehranu i čajeve s eteričnim uljima i kremama za masažu. Naprimjer, jabučni ocat osnova je napitka koji ubrzava izbacivanje toksina i nakupljene tekućine iz tijela, čime doprinosi smanjivanju celulita. Svako jutro pomiješajte 2 kašičice jabučnog octa u čaši vode i popijte to. Ako ne možete podnijeti kiselkasti okus, slobodno dodajte pola kašičice meda i rastopite ga u vodi.

Dobar izbor za izmjenu tvari u organizmu je i čaj od maslačka, koprive i čička. Pripremite po 25 grama listova maslačka, koprive, korijena maslačka i korijena čička, što će vam dostajati za mjesec. Da biste pripremili čaj, stavite u lončić kašiku korijenja, dodajte šoljicu hladne vode pa zakuhajte i kuhajte 20-a minuta. Maknite s vatre, pa u to dodajte kašiku listova, pa poklopite i ostavite desetak minuta. Procijedite i popijte. Bilo bi dobro piti dvije do tri šoljice tog napitka na dan.

Od jabučnog octa možete napraviti i preparat za masiranje – pomiješajte 1,5 šoljicu jabučnog octa pa pola šoljice nekog ulja za masažu. Tom mješavinom namažite kritična područja dva puta na dan, nanesite i lagano masirajte kružnim pokretima dok se ne upije.

Masaža medom

Stavite malu količinu meda na vrhove prstiju i jednostavno umasirajte na problematično područje. Kožu ‘gurajte’ u smjeru kazaljke na satu, a nakon masaže višak meda obrišite mokrim ručnikom ili isperite toplom vodom. Nakon ove masaže ne treba nanositi nikakve kreme ili losione na tijelo. Umjesto masaže, med možete nanijeti na kožu i laganim utrljavanjem, uz lagano stiskanje i štipkanje kože, kako bi se pokrenula cirkulacija. Ovakve tretmane možete prakticirati svaki drugi dan. Štaviše, to može biti zgodan jutarnji ritual.

U tom slučaju, dodajte u med nekoliko kapi aromatičnih ulja. Naprimjer, u dvije kašike meda možete dodati pet kapi limunovog ulja i po dvije kapi ulja lavande i eukaliptusa, ili tri kapi ulja od limuna i ulja od borovnice te s po dvije kapi narandžinog i lavandinog ulja. Mješavine pripremite neposredno prije masaže, a radite to tako da prvo pomiješate izabrana ulja, pa ih onda zajedno dodate u med.

Talog kafe

I trljanje kože talogom kafe djeluje poticajno na cirkulaciju, što je najbolje napraviti pod tušem dok je koža mokra. Uzmite talog i kružnim pokretima ga nanesite na površine zahvaćene celulitom, masirajte nekoliko minuta, ne previše grubo, pa isperite kožu. Nakon toga dobro je nanijeti neko ulje ili losion za njegu.

Odlučite li se za masažu eteričnim uljima, kao bazu za anticelulitne mješavine koristite bademovo ulje, ili ulje koštica marelice. Dodajte im nešto ‘agresivnija’ ulja koja dobro prodiru u kožu, poput ulja kadulje, ružmarina, klinčića, cedra, limunske trave, grejpa, eukaliptus globulusa i slatke narandže. Računajte da na 100 ml baznog ulja dolazi 10 kapi eteričnih ulja, odnosno ne više od 20 posto ukupne mješavine. prenosi Avaz

Facebook komentari