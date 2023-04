Ovo su prvi znaci kolorektalnog karcinoma, sve češći među mlađima od 55 godina

Alarmantan novi izvještaj Američkog društva za rak pokazao je da je otprilike 20 posto novih dijagnoza kolorektalnog karcinoma u 2019. godini bilo kod pacijenata mlađih od 55 godina.

To je skok u odnosu na 11 posto iz 1995. – a štoviše, izvještavaju, oko 60 posto onih kojima je dijagnosticirana 2019. već je imalo uznapredoval stadijum bolesti. Godine 1995., kada je skrining za kolorektalni karcinom bio rjeđi, samo je 57 posto slučajeva bilo u kasnoj fazi dijagnoze.

Kolorektalni karcinom prilično je čest: Američko društvo za rak kaže da je to treći najčešće dijagnosticirani rak i treći vodeći uzrok smrti od raka u SAD-u. ljudi starosti 65 i više godina. Međutim, to ne važi za one mlađe od 65 godina.

Iako je ovo povećanje broja kolorektalnih karcinoma među mladim ljudima svakako razlog za zabrinutost, poznavanje ranih simptoma bolesti, kao i redovno provjeravanje, može vam olakšati um – a moglo bi vam čak i spasiti život.

Nije iznenađujuće da se određeni znaci kolorektalnog karcinoma mogu prvo pojaviti “u stolici”, ali drugi mogu biti neočekivaniji. Mehta kaže da “simptomi crvene zastavice” uključuju “krv u stolici”, bolove u trbuhu, promjenu crijevnih navika ili gubitak težine.

“Simptomi raka debelog crijeva uključuju nadutost, mučninu, bolove u trbuhu, smanjeni apetit, gubitak težine, promjenu crijevnih navika (posebno novi zatvor), krv u stolici ili anemiju s nedostatkom željeza (što znači nizak broj crvenih krvnih zrnaca ili ‘ nivo hemoglobina povezan s gubitkom krvi i gvožđa zbog krvarenja u crijevima uzrokovanog tumorom)”, kaže Charles Schneider, medicinski onkolog u Abramson Cancer Centru Penn Medicine i klinički profesor hematologije i onkologije na Medicinskom fakultetu Perelman na univerzitetu u Pensilvaniji. prenosi klix

