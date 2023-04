Ova namirnica češće uzrokuje alergije kod djece nego orašasti plodovi

Profesor pedijatrije na Northwestern School of Medicine u Chicagu i autor istraživanja doktor Ruchi Gupta otkrio je je da je mlijeko namirnica koja najčešće izaziva alergije kod djece mlađe od pet godina.

Njegov tim istraživača otkrio je da alergija na mlijeko pogađa više od 50 posto jednogodišnjaka koji imaju alergije na hranu, dok je u dobi od jedne do dvije godine ova alergija zastupljena do 40 posto. To je čini najčešćom alergijom za djecu mlađu od pet godina.

Ono što je važno istaknuti jeste da alergija na mlijeko razlikuje od intolerancije na laktozu i simptoma kao što su plinovi i nadutost. Stručnjaci su tražili simptome alergije posredovane imunoglobulinom E, poput osipa, stezanja grla i problema s disanjem, koji se javljaju brzo nakon izlaganja alergenu.

Također, ova studija kaže da mnogi slučajevi nisu dijagnosticirani te da godišnje samo jedan posto djece u SAD-u dobije potvrdu od ljekara koji mu dijagnosticira alergiju na mlijeko. Potiču da i roditelji moraju biti spremni na moguće simptome te da sa sobom uvijek nose epipen kao sigurnosnu mjeru u slučaju alergijskih reakcija. prenosi klix

