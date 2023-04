Nije prijatna, ali je zdrava: Ruski doktor tvrdi da je ova terapija najbolja za imunitet

Ono što često možemo vidjeti u njihovoj kulturi, jeste kupanje u ledenoj vodi. Smatra se da ledena voda podstiče cirkulaciju i pozitivno utiče na jačanje imuniteta.

Međutim, rijetko ko se zaista usudi da to proba. Zato ruski doktor Sergej Bubnovski ima jednostavniju, a takođe korisnu tehniku za zdravlje cijelog organizma. Sve što treba da uradite je da stavite noge u lavor, i to u 10 do 15 centimetara potpuno hladne ili ledene vode. Nikako nemojte da dodajte toplu vodu, potrudite se da izdržite.

Nakon toga u kadu uđite bosi i tapkajte stopalima po ledenoj vodi. Ovo bi trebalo da traje 20 sekundi do najviše pola minuta. Kada izađete iz kade, obrišite noge grubim peškirom i obujte vunene čarape. Doktor tvrdi da ćemo, ako ovo ponavljamo svake večeri, veoma pozitivno uticati na zdravlje cijelog organizma i jačanje imuniteta.

Iako djeluje pomalo bizarno, doktor ističe da ne treba da odustajete ni kada vas uhvati prehlada – upravo je to način na koji se organizam bori i jača imunitet, piše Krstarica.

