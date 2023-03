Ukoliko se ne izbaci može dovesti do komplikacija – Kako se riješiti sekreta iz pluća i suhog kašlja?

zbacivanje sekreta iz disajnih puteva je važan odbrambeni mehanizam tokom prehlade i gripa. Ukoliko se sluz redovno izbacuje, to može da spreči nastanak eventualnih komplikacija: bronhitisa, zapaljenja pluća, ali i da znatno ubrza ozdravljenje. S druge strane, kada se sekret nagomila u plućima, sinusima i grlu dolazi do razvoja i širenja bakterija, a samim tim i pogoršanja simpoma bolesti.

U sekretu u disajnim putevima se talože i virusi, polen i bakterije iz vazduha, koji podstiču lučenje dodatne sluzi, koja se potom izbacuje refleksom kašlja. Zbog toga pulmolozi savetuju da produktivan kašalj ne treba zaustavljati niti sprečavati.

Povećati unos tečnosti

Tokom prehlade i gripa, unos tečnosti je neophodan. Najbolje je piti tople napitke koji razređuju sekret, pa ga je lakše iskašljati. Osim toga, koriste se i sekretolitici kao i preparati na biljnoj bazi koji ubrzavaju izbacivanje sekreta.Suvi kašalj je potrebno ublažiti

Za razliku od produktivnog kašlja kojim izbacujemo sluz i doprinosimo ozdravljenju, suvi kašalj je potrebno ublažiti medikamentima, kako zbog naprezanja u toku kašlja ne bi došlo do većih zdravstvenih problema. Ukoliko problem traje duže od tri nedelje, potrebna su dodatna ispitivanja kojima će se ustanoviti uzrok bolesti. Ukoliko je kašalj suv, bez izbacivanja sekreta, pojačano se troši kiseonik i smanjuje imunitet. Zbog suvog kašlja može da dođe i do nagomilavanje šlajma, koji blokira disajne puteve i postaje plodno tlo za razvoj bakterija i infekcija. Zbog toga ga treba ublažiti lekovima protiv kašlja

Komplikacije suvog kašlja

Pulmologu se često obraćaju i pacijenti kod kojih je, zbog suvog kašlja i manjka sekreta, došlo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. U nekim slučajevima, zbog prevelikog naprezanja, može da dođe do pucanja plućne maramice, pojave sukrvice, čak i pucanja rebra. To se, na sreću, ne dešava često.

prehladaFoto: Profimedia

Komplikacije usled otežanog iskašljavanja

Kod pacijenta sa hroničnim bolestima ili poremećajima stanja svesti, refleks koji kontroliše kašalj može da bude usporen, što stvara dodatne probleme i otežava izbacivanje sluzi. Kod zdravih osoba, sekret se uglavnom prirodno razređuje i izbacuje. Ozbiljne komplikacije se najčešće dešavaju pacijentima koji već imaju neki zdravstveni problem. Neprestani bol u grudima, visoka temperatura i otežano disanje su znaci da se infekcija sistema za disanje pogoršala i da je neophodna pomoć lekara.

Inhalacije dodatno pomažu

Kako bi se smanjila količina sekreta, osim ispijanja puno tečnosti, lekari često preporučuju i disanje kroz toplu tkaninu i inhaliranje parom (pod uslovom da ne bude previše vruća), kako bi se sluz razredila i lakše izbacila iz disajnih puteva,piše Žena

