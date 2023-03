GINEKOLOG, DR VESNA TEŠIĆ TVRDI: Žene, 1 stvar o higijeni intimne regije TREBATE ZNATI

Svaka žena se svako malo pita koje je sredstvo najbolje za očuvanje vaginalne higijene, savjeti da je dovoljna samo voda su nešto što smo slušali i od naših baka, pa je tako za RTS ordinaciju na sva važnja pitanja za higijenu intimne regije žena, odgovorila ginekolog dr Vesna Tešić.

Da li je za održavanje intimne higijene potrebno koristiti blage kupke?

– Veoma je bitno da li se žena nalazi u generativnom periodu ili menopauzi i zavoisno od toga se mora prilagoditi sredstvo. Proizvodi za generativni period su nešto jačeg sastava i vrlo je važno da ta sredstva sadrže mleijčnu kiselinu koja zaista štiti od eventualnih infekcija. Ona održava pH vrijednost. Za higijenu spoljne kože genitilnih organa kod žena koje su u menopauzi apsolutno treba koristiti blaža sredstva i treba apsolutno voditi računa o tome zbog nedostatka hormona estrogena. Ta koža se stanjuje, podložnija je infekcijama. Najvažnije je izbjegavati proizvode koji sadrže u sebi paraben, rekla je za RTS ordinaciju dr Vesna Tešić.

Doktorica savjetuje da žene koriste prirodnija sredstvam poput ona koja u sebi imaju kanatarion koji je prirodni antiseptik ili ona koja u sebi imaju žalfiju.

Takođe, doktorka Tešić tvrdi da voda nije dovoljna i da se ona danas razlikuje po sastavu, tako da je potrebno koristiti neko sredstvo kako bi se održavala pravilna higijena vaginalne regije.

O korišćenju kiselog mlijeka kao prevenciji ili leijčenju intimne regije, doktorka je rekla:

– Ranije su bake imale određene rituale koje su sprovodile, rijetko kada da neka baka nije imala irigator, to je kantica za vaginalno ispiranje. Drugo, zaista su koristile mleijčnu kiselinu, koristile su kiselo mleijko da bi održale pH vrijednost vagine, to je zaista tačno i tačno je da su puno koristile kantarionovo ulje, žalfiju. Do osamdesetih godina je to bilo vrlo rasprostranjeno. Nije greška koristiti kiselo mlijeko, sada imate i tablete koje su u stvari na bazi mliječne kiseline, koje su jako djelotvorne, imate i kreme za žene u postmenopauzi – tvrdi doktorica.

