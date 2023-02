Šta se dešava s tijelom ako svakog dana jedete mandarine

Mandarine se ubrajaju u grupu omiljenog citrusnog voća većine ljudi i najčešće se jedu zimi.

Iako liče na svoju „dalju rodicu“ narandžu, u pitanju su dvije potpuno različite sorte voća iz iste porodice.

Mandarine su manje, mekane, lakše se ljušte i slađe su u odnosu na narandže.

Međutim, uprkos svojoj veličini, ne zaostaju za hranljivim materijama u odnosu na njih. Sadrže oko 85 posto vode, samo 50 kalorija na 100 gr i pravi su rudnik vitamina C. Samo jedna mandarina može da zadovolji čak 43 posto dnevnih potreba ljudskog organizma za tim vitaminom.

Mandarine imaju visok sadržaj beta-kriptoksantina, antioksidanasa, obiluju kalijem, vitaminima B-kompleksa, odnosno B1, B6 i B9, kalcijem – jednostavnije rečeno, izvor su zdravlja.

Donosimo vam šta se dešava s tijelom ukoliko svaki dan jedemo mandarine.

Zbog obilja vitamina C mandarine povoljno utječu na naš imunitet, kožu, srce, odnosno na cijeli organizam.

Blistava koža

Mandarine su bogate vitaminom C koji pomaže koži da formira novo vezivno tkivo. Također, osigurava stvaranje provitamina A i selen u organizmu koji ubrzava obnovu ćelija i čine ten svježim, blistavim i mladolikim.

Jačanje imuniteta i kostiju

Vitamin C nije koristan samo za kožu, već jača i imunitet, što je posebno važno zimi zbog brojnih virusa. Također, sprečava bolesti i podiže raspoloženje. To voće sadrži i manju količinu kalcija koji jača kosti.

Idealne za mršavljenje

Mandarine su idealne za užinu, posebno ukoliko želite da smršavite. Sadrže samo 50 kalorija na 100 grama. Također, one ispod ljuske imaju bijelu opnu koju većina ljudi uklanja nakon što oljušti mandarinu, iako ne bi trebalo.

Naime, ta opna sadrži jedinjenja koja pospješuju sagorijevanje masti, pa mandarine i tako pomažu prilikom mršavljenja.

Mandarine poboljšavaju funkciju krvnih sudova. Printscreen

Čuvaju srce

Antioksidansi u mandarinama, kao i kalij, mogu da poboljšaju zdravlje srca i da smanje faktore rizika od srčanih oboljenja.

Naime, mandarine poboljšavaju funkciju krvnih sudova, snižavaju nivoe triglicerida i LDL (lošeg) holesterola u krvi. Na taj način se smanjuje rizik od ateroskleroze, odnosno sužavanja arterija uzrokovanog nakupljanjem masti, što je najčešći uzrok srčanih oboljenja.

Oprez s količinom

Iako su izuzetno zdrave, stručnjaci upozoravaju da ne treba pretjerivati s količinom pojedenih mandarina. Preporučena doza je do 7 komada dnevno. Previše vitamina C može dovesti do problema sa želucem i probavom, odnosno može da dođe do dijareje.

Facebook komentari