AKO PRIMIJETITE OVO DOK HODATE TO BI MOGAO BITI ZNAK SRČANIH PROBLEMA: Većina ove signale ignoriše i pripisuje umoru, REAGUJTE ODMAH

Najčešći simptomi srčanog oboljenja su bol u prsima ili rukama, a profesor kardiologije Dejvid Njubi sa Univerziteta u Edinburgu je upozorio da jedan pokazatelj lukavo signalizira na srčane bolesti. Mnogi od nas se nikada nisu ni posumnjali da možda imaju ove probleme, a zapravo ovaj signal osjećaju često.

Možda vam se učini da je totalno nepovezan, ali se javlja kada hodate ili vježbate. Skupljanje masnih naslaga i višak kalcijuma mogu da prouzrokuju sužavanje arterija. To može da dovede do smanjenog protoka krvi u nogama i stopalima, a može dovesti i do srčanog ili moždanog udara.

Dejvid objašnjava da sprječavanje krvotoka u nogama iliti smanjena cikulacija može pokrenuti sve ove tegobe i probleme dok hodate i vježbate.

“Ako prilikom hodanja u nogama osjećate grčeve, bilo bi dobro da posetite ljekara jer to može biti uzrok srčanog oboljenja”, prenosi magazin “Heart Matters”.

I Američko pedijatrijsko udruženje se slaže sa ovom tvrdnjom, dodajući da bolovi u nogama nikada ne bi trebalo da se ignorišu.

Kao i kod svih bolesti, i za bolesti srca, je važna rana dijagnostika, pa ukoliko imate neke od navedenih simptoma obavezno se obratite ljekaru. prenosi novi

