Pitali smo infektologa šta je celulitis, koji je olimpijcu pretvorio nogu u plastelin

Nakon što se pojavila vijest da se britanskom olimpijcu Lorensu Okoju (Lawrence Okoye) noga pretvorila u plastelin, razgovarali smo sa doktorom Ednanom Drljevićem.

Objasnio nam je kakva je bolest celulitis. Celulitis je bakterijska infekcija koja se širi po koži i potkožnom tkivu. Ovo oboljenje mogu uzrokovati različite bakterije, a najčešća je streptokok. Streptokok se naglo širi i zahvata široko područje, jer proizvodi enzime koji sprečavaju da tkiva ograniče infekciju.

Stafilokok, druga vrsta bakterija, također može izazvati celulitis, ali je on obično ograničen na manje područje. Druge bakterije uzrokuju celulitis nakon nekih vrsta ozljeda kao što su ugrizi životinja ili ozljede kože koje nastaju u vodi.

Infektolog Ednan Drljević ja za portal „Avaza“ objasnio da se celulitis najčešće razvije na nogama i da se infekcija pojavi uglavnom nakon oštećenja kože nekom ozljedom, gljivicom Tinea pedis ili dermatitisom.

Koža postaje kao plastelin, a dr. Drljević navodi da do toga dolazi jer tkivo koje je napala bakterija propada.

– Celulitis je najteža infekcija u ortopediji. Najvažnije je, kada se pojave prvi simptomi ovog oboljenja, da se dođe na vrijeme i da se na vrijeme da više jakih antibiotika. Ako je celulitis nastao tokom povrede, najvažnije je da se rana odmah očisti. Ukoliko se na vrijeme rana očisti i uvede terapija, može se izliječiti – kazao je dr. Drljević.

Najosjetljivija područja kože su ona gdje ima najviše vode. Celulitis se ponavlja i u ožiljcima ili njihovoj blizini nakon hirurškog zahvata. Međutim, celulitis se može pojaviti i na koži koja nije bila povrijeđena.

– Infekcija se može brzo širiti pa može zahvatiti limfne žile i ući u krvotok. Kada se to dogodi, infekcija se može proširiti po cijelome tijelu i dovesti do trovanja krvi, amputacije ili u najgorem slučaju do sepse pa i smrtnog slučaja – upozorava dr. Drljević.

