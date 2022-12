PRVA LINIJA ODBRANE OD VIRUSA I BAKTERIJA: 5 znakova da vam nedostaje vitamin D

U zimskom periodu, kad su dani sve kraći i sve manje vremena provodimo napolju, mnogi rizikuju manjak vitamina D u organizmu. Prema nekim istraživanjima, u evropskim i azijskim državama ima oko milijardu ljudi koji stalno pate od ovog deficita.

On ima vrlo loše posljedice po zdravlje. Izlaganje suncu je najlakši način da se stimuliše proizvodnja vitamina D u tijelu. To je i razlog zašto smo posebno podložni manjku u zimskim mjesecima. Najčešće se tada preporučuje suplementacija.

U hrani obično nemamo dovoljno ovog vitamina, a naročito to važi za one koji se hrane pretežno voćem i povrćem. On se može naći u ribi kao što su losos, tunjevina i sardina, ali i u ribljem ulju i žumancima. Ako ovih namirnica nemate često na stolu, ljekari preporučuju barem 400 IJ dnevno.

Uz ovaj minimum, valja dodati i vitamin K, inače se kalcijum koji je ključan u metaboličkom procesu može akumulisati u arterijama. Koji su znaci da nemamo dovoljno vitamina D u organizmu?

Najčešći simptom je osjećaj hroničnog umora, što znači da se ne osjećate ništa bolje ni kad se naspavate i nemate prevelikih obaveza. Često je osjećaj umora, nažalost, praćen i nesanicom, što ga dodatno pojačava.

Bol u kostima i mišićima je često u korelaciji sa deficitom vitamina D. U kliničkim studijama je pokazano da suplementacija vitamina D može da smanji bol u mišićno-skeletnom sistemu. To se povezuje sa sniženim nivoom upalnih citokina.

Podložnost čestim infekcijama može biti posledica manjka vitamina D. Njegova uloga u imunitetu je pokazan au brojnim studijama. Pokazalo se da je on “prva linija odbrane” protiv bakterija i virusa, pre svega na površinama obloženim sluzokožom – kao što su usna duplja ili respiratorni trakt.

Vitamin D utiče na odgovor naših T-ćelija koje su ključne za imunitet. Neke studije našle su vezu između manjka ovog vitamina i rizika od multiple skleroze i reumatskih bolesti. Takođe, nivo nivo ovog vitamina može da igra ulogu i u raspoloženju, doprinese sezonskoj depresiji i pojača anksioznost.

Najbolji način da utvrdite da li patite od manjka vitamina D i u kojoj meri jeste da uradite laboratorijsku analizu krvi.

Facebook komentari