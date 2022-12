Zašto se savjetuje uzimanje lijekova prije jela?

ideje primirja i pregovora oštro se odbacuju i osuđuju, prije svega jer Kijev vjeruje da je samo pitanje vremena kada će vratiti okupirani teritorij

Naime, konzumiranje tableta nakon što jedete može uticati na način na koji vaš želudac i crijeva apsorbuju lijek, pa djelotvornost lijekova može biti znatno umanjena.

Grejpfrut je dobar primer hrane koja može uticati na djelovanje tableta. On ometa neke od enzima odgovornih za razgradnju lekova, što dovodi do povećane količine lijeka koji se skuplja u vašem tijelu. Povećana količina tableta dovodi do neželjenih efekata.

Ako dođe do skupljanja antihipertenzivnog lijeka, možete doživeti opasno sniženje krvnog pritiska. Ovakvi problemi se mogu dogoditi i sa lijekovima koji se izdaju na recept i bez recepta, uključujući antacide, vitamine i tablete na bazi gvožđa, piše portal myDr.

Facebook komentari