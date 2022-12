Uvijek vam je hladno? 9 razloga zašto ne možete prestati drhtati

1. Niska tjelesna težina

Niska tjelesna težina, koju Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) definira kao BMI ispod 18,5 kg/m²—može izazvati osjećaj hladnoće iz nekoliko razloga.

Prvo, kada ste mršavi, nedostaje vam odgovarajuća razina tjelesne masti koja bi vas zaštitila od niskih temperatura, rekla je za Health Maggie Moon, nutricionistica iz Los Angelesa.

Osim toga, nizak BMI može značiti da imate manje masnog tkiva, što, prema studiji iz 2022. objavljenoj u EPMA Journalu, može uzrokovati da vaše tijelo proizvodi manje topline.

Kako to riješiti: Ako imate premalu težinu, razgovarajte sa svojim liječnikom koji će provesti pretrage kako bi utvrdio što uzrokuje vašu nisku tjelesnu težinu. On bi vam mogao i predložiti da udebljate nekoliko kilograma tako da jedete cjelovitu, zdravu hranu koja sadrži proteine, masti i složene ugljikohidrate.

2. Hipotireoza

“To što vam je uvijek hladno izdajnički je znak hipotireoze, što znači da vaša štitnjača ne luči dovoljno hormona štitnjače”, rekla je za Health Holly Phillips, internistica u bolnici Lenox Hill u New Yorku. Bez odgovarajuće razine ovog hormona, vaš metabolizam se usporava, sprječavajući vas u stvaranju odgovarajuće topline.

Znakovi hipotireoze uključuju prorijeđenu kosu ili gubitak kose, suhu kožu i kosu, neredovite ili jače mjesečnice te neobjašnjivo debljanje.

Kako to liječiti: Ako sumnjate na problem sa štitnjačom, posjetite svog liječnika koji može potvrditi dijagnozu krvnim testom i liječiti stanje na odgovarajući način.

3. Anemija prouzročena nedostatkom željeza

Niske razine željeza jedan su od najčešćih razloga za kroničnu hladnoću. To je zato što željezo pomaže crvenim krvnim zrncima da prenose kisik kroz vaše tijelo, tako da može proizvoditi toplinu, objasnila je dr. Phillips. Željezo je također ključno jer nedostatak može usporiti rad štitnjače, što dovodi do hipotireoze, što dodatno može izazvati osjećaj hladnoće, rekla je Moon.

Prema Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv, drugi simptomi niske razine željeza uključuju blijedu kožu, lomljive nokte, poteškoće s koncentracijom i kratkoću daha.

Kako to liječiti: Prvo vam treba prava dijagnoza koju ćete dobiti kroz krvne pretrage. Potom, ovisno o razini anemije, vaš liječnik može predložiti da uzmete dodatke željeza, dobijete infuziju ili povećate unos hrane bogate željezom poput crvenog mesa, lisnatog povrća i jaja, rekla je Moon.

4. Slaba cirkulacija

Ako su vam ruke i stopala hladni, ali drugi dijelovi tijela topli, razlog može biti problem s cirkulacijom zbog kojeg krv ne dopire do vaših ekstremiteta.

Jedan čest uzrok problema s cirkulacijom je Raynaudova bolest, koja se ponekad naziva i Raynaudov fenomen. Ovo stanje uzrokuje privremeno sužavanje krvnih žila u vašim rukama i nogama kada osjete hladnoću, rekla je za Health Margarita Rohr, internistica na NYU Langone Medical Center u New Yorku.

Drugi razlozi zbog kojih krv može teško doći do vaših udova uključuju kardiovaskularne bolesti, koje uzrokuju da srce ne pumpa krv tako učinkovito, ili pušenje, koje sužava krvne žile, rekla je dr. Rohr.

Kako to liječiti: Posjetite svog liječnika koji može utvrditi je li uzrok vaših problema s cirkulacijom Raynaudova bolest. Oni vam mogu razviti plan liječenja i provjeriti ne radi li se možda o nečem ozbiljnijem poput kardiovaskularne bolesti.

5. Dehidracija

Ako se jednostavno ne možete zagrijati, to bi mogao biti znak da trebate piti više vode. “Do 60% tijela odrasle osobe čini voda, a voda pomaže u regulaciji tjelesne temperature”, rekla je Moon.

“Ako ste dovoljno hidratizirani, voda će ‘zarobiti’ i polako je otpuštati, održavajući temperaturu vašeg tijela u ugodnoj zoni. S manje vode, vaše tijelo je osjetljivije na ekstremne temperature”, dodala je Moon.

Osim osjećaja hladnoće, drugi simptomi dehidracije uključuju ošamućenost, vrtoglavicu, zbunjenost, grčeve u mišićima, umor, tamnu boju urina, suha usta.

Kako to liječiti: Popijte najmanje osam čaša dnevno, preporučuje Moon, ali uvijek pijte više ako vježbate ili provodite vrijeme na suncu.

6. Nedostatak vitamina B12

Nekonzumiranje dovoljno vitamina B12, oko 2,4 mikrograma dnevno za prosječnu odraslu osobu, može uzrokovati anemiju, što rezultira kroničnom hladnoćom, rekla je Moon.

Simptomi nedostatka vitamina B12 uključuju utrnulost ili trnce u rukama, nogama ili stopalima, probleme s hodanjem, umorm, mučninu, proljev.

Kako to liječiti: Iako je nedostatak vitamina B12 rijedak u općoj populaciji, čest je među veganima i vegetarijancima jer se nutrijent gotovo isključivo nalazi u životinjskim proizvodima, rekla je Moon. Stoga pokušajte uzimati suplement ako je vaša prehrana takva. U suprotnom, konzultirajte se s liječnikom.

7. Dijabetes

Dijabetes koji se ne drži pod kontrolom može dovesti do stanja koje se zove periferna neuropatija, koja oštećuje živce u vašim rukama i stopalima, kažu iz Američkog udruženja za dijabetes.

“Kada se to razvije, osjećate obamrlost, a ponekad i bol u rukama i nogama, a budući da su ti živci također odgovorni za slanje poruka mozgu u vezi s osjećajem temperature, vaše ruke i stopala mogu biti hladni”, rekla je dr. Rohr.

Kako to liječiti: Dijabetička nefropatija razvija se postupno, tako da možda niste ni svjesni da je imate. Ali ako imate dijabetes ili simptome bolesti, poput učestalog mokrenja, umora i osjećaja suhoće, obratite se svom liječniku.

8. Nedostatak

Ako vam je stalno hladno, a liječnik ne nalazi neko stanje koje bi moglo biti uzrok tomu, moguće da vam je hladno zbog nedostatka mišićne mase.

Mišići pomažu u održavanju tjelesne temperature stvaranjem topline, rekla je dr. Rohr, tako da nedostatak mišićnog tonusa može pridonijeti osjećaju hladnoće.

Kako to liječiti: Odlazak u teretanu ili kupovina utega za vježbanje doma može pomoći u izgradnji mišića.

9. Nedostatak sna

Nedostatak sna uništava vaš živčani sustav, što može promijeniti vaše sustave za regulaciju temperature, rekla je dr. Phillips. Osim toga, kada ste umorni od besane noći, vaš metabolizam radi sporije, dodala je dr. Phillips, a problemi s metabolizmom mogu dovesti do osjećaja hladnoće.

Kako to liječiti: Svake noći pokušajte si osigurati sedam do devet sati sna. Osobe starije od 65 godina trebaju sedam do osam sati sna. Također, pokušajte se pridržavati redovnog rasporeda spavanja i nemojte gledati u mobitel ili tablet oko 30 minuta prije spavanja. prneosi “N1“.

Facebook komentari