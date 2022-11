Hvata vas PREHLADA? Jedna kap ovoga je pravi SPAS!

Deca su jedna od ugroženijih kategorija, jer virusi haraju obdaništima i školama. Ipak, možete djelovati na prve znake prehlade, a kako objašnjava moskovski pedijatar-otorinolaringolog, prof. dr Tatjana Garašćenko, koja savjetuje roditeljima da pomognu svojoj djeci primjenom jednostavnog, prirodnog sredstva. Ovaj eliksir možete primijeniti i na sebi, a ne samo na djeci.

Kako prenosi magičnobilje.rs, njen savjet je da je dovoljno da jednu kap soka od crnog (crvenog) luka pomiješate sa pet kapi vode (koja je prethodno prokuhana i ohlađena). Da biste napravili sok od luka, treba očišćenu glavicu luka usitniti u kašu i onda iscijediti sok.

Ovaj rastvor ukapavajte djetetu u nos, pogotovo ako prehlada duže traje. Po jednu do dvije kapi u svaku nozdrvu (zavisi od doba djeteta), jedanput do tri puta dnevno. Ako dijete odbija ukapavanje iz kapaljke, poslužite se sprejom za nos ili nakapajte rastvor na usku vaticu poput one sa štapića za uši (bez štapića naravno), pa mu je ugurajte u nos i istisnite sok i potom izvucite napolje.

