UROLOG ŠOKIRAO NA TV-U / ‘Najveći penis koji sam operisao? Bio je to ugledni Beograđanin… Morao sam ga dvaput smanjiti, tek tad je proradio’

Urolog prof. dr. Aleksandar Milošević gostovao je u emisiji “RTS ordinacija” i tom prilikom pozabavio se najčešćim pitanjima koja zanimaju mnoge. Kako je objasnio, najviše ga ispituju “koliko treba trajati seksualni odnos”, a on ističe da je broj minuta posljednje mjerilo koje se treba gledati.

Dotaknuo se i određenih pacijenata koji su se podvrgnuli smanjenju spolnog organa. Kako je objasnio, problem je što muškarci s velikim penisom ne mogu doživjeti orgazam i zato se najčešće odlučuju za takvu proceduru. Ipak, jedan Beograđanin morao je dvaput proći kroz to.

Pornići loše utječu na oba spola

“Danas sam imao pacijenta od 30 i nešto godina koji nikad nije imao djevojku ni seksualni odnos. U takvoj situaciji treba se uključiti stručnjak, to je problematika koja zahtijeva funkciju cijelog tijela. Seksualnost zahtijeva hormone, mozak, krvne žile. Njemu je potrebno liječenje svih specijalnosti: endokrinologa, psihologa i urologa”, rekao je dr Milošević, koji je upozorio da gledanje pornofilmova utječe loše na muškarce i žene.

“Utječe loše, jer muškarci vide supermene čije vještine ne uspijevaju dostići, a potom se boje ući u sam kontakt. Treba znati što je normalna seksualna komunikacija. Prvo da počnemo od organskih veličina. Normalna veličina prosječnog penisa je 13 do 14 cm u erekciji. Obično ćete rijetko čuti da netko ima toliko, svi će povećati za par centimetara. Ako postoji emotivna veza, ljubav, ovo je dovoljna veličina da se partnericu zadovolji. Vagina je oko 8, 9 cm dubine, ali može se relativno lako razvući do 13, 14 cm. Često kažem da, ako nema ljubavi i želje, i mali penis može boljeti. Tu je vrlo bitno da se razvije emotivna veza i tu ne mogu liječnici pomoći. Ono što fali, to je da se edukacija uvede u škole. Mislim da to treba uvoditi preko roditelja, da se oni uključe kako bi to išlo kako treba”, rekao je urolog.

Koliko traje zdrav seksualni čin?

“Brojnost seksualnih odnosa je individualna stvar. Ako je uspješan seksualni odnos, odnosno da je zadovoljstvo obaju partnera ispunjeno, žena može biti zadovoljna i maženjem bez samog orgazma. Danas pet posto žena postoji koje nikad ne dožive orgazam, ali postoje lijekovi za to. Među njima je i viagra, testosteron u nekim manjim dozama, radi se na tome. Problem je što žene vrlo lako nauče živjeti s tim i pronalaze zadovoljstvo u drugim stvarima. Zbog toga se i ne javljaju liječnicima”, rekao je urolog i dodao:

“Kad muškarac kaže: ‘Razbio sam je’, to je nemoguće. Žena može roditi dijete, vagina je elastična i kada je uzbuđena, nikad je ne možete razbiti. To je nasilni čin kojim muškarac iskazuje svoju slabost i nemoć. U suštini, dokazalo se da je žena seksualno potencijalno mnogo bolja, odnosno jača od muškarca. Njoj pri masturbaciji za doživljavanje orgazma treba 2, 5 minuta, dok muškarcu 4. Dovoljno je da seks traje pet minuta ako postoji uzbuđenje. Sama predigra može trajati dulje ili kraće, a samom činu je dovoljno i par minuta. Ne mora se time mjeriti. Ako traje 20 minuta, može biti dosadno. Broj nikako ne treba uzeti kao mjerilo, mada to ljude najviše zanima.”

Najveći penis koji je operirao

Iako je operirao tri pacijenta s velikim penisima, jednog Beograđanina posebno pamti.

“Ne treba tražiti penis od 20 cm. Prvo, teško će se naći. Radio sam baš doktorat o smanjenju penisa. Tko ima penis od 16, 17 cm, često ima problem s održanjem erekcije. Tri pacijenta sam operirao tako što je muškarac imao penis 18, 19 cm i nije mogao da doživi orgazam dok ne stavi cijeli penis u vaginu, a djevojka nije mogla izdržati jer ju je boljelo. Na kraju smo došli do zaključka da je rješenje operacija smanjenja penisa. Nisu se javljali poslije toga, tako da, vjerojatno su zadovoljni”, ispričao je dr. Milošević.

“Najveći penis koji smo operirali bio je 24 cm. Njega smo smanjili dva puta, jednom na 20, drugi put na 16 i tek tad je proradio. On je čovjek intelektualac, živi u Beogradu, ali ne vjerujem da bi potvrdio da je imao dvije operacije”, rekao je nasmijano urolog, osvrnuvši se i na masturbaciju.

“To je normalan čin samozadovoljenja, ali ako je samo to svrha, onda je strogo zabranjujemo. Današnji pacijent nikad nije imao djevojku jer je od malih nogu masturbirao. Kad je našao djevojku, nije znao što treba raditi. Ako je jedini način zadovoljstva, masturbacija postaje patološka. Tu postoje stručnjaci koji pronalaze način kako da riješe taj problem”, objasnio je dr Milošević, prenosi net.hr.

