Više od osam sati dnevno bez tjelesne aktivnosti povećava rizik od smrti

Ako je ovo i vaše svakodnevno iskustvo, vjerojatno ćete osjećati bol i ukočenost tokom dana. Nadalje, istraživanja sugeriraju da bi previše vremena u sjedećem položaju također moglo pridonijeti dodatnim zdravstvenim komplikacijama.

Izvještaj koje je objavila JAMA Cardiology u junu 2022. otkrilo je kako je predugo sjedenje utjecalo na ljude iz 21 različite zemlje. Iako je ova studija jedna od najvećih koja je objavljena na ovu temu, nije prva koja otkriva tešku istinu o tome što sjedilački način života može učiniti za vaše zdravlje. Ova i druge studije o ovoj temi objavljene tokom posljednjeg desetljeća otkrile su da dugotrajno sjedenje svaki dan bez pauze može brzo ostariti vaše tijelo na više načina.

Uredski poslovi uvijek su predstavljali prijetnju pronalaženju vremena za kretanje tokom dana. S obzirom na to da rad od kuće postaje sve češći u posljednjih nekoliko godina, a osobito s početkom pandemije covida19, još više ljudi satima sjedi za svojim radnim stolom ili na kauču. To, nažalost, može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje populacije.

Studija JAMA Cardiology otkrila je da sve populacije koje su proučavali imaju rezultate koji dokazuju da više vremena provedenog sjedeći predstavlja veći rizik od zdravstvenih komplikacija.

Prema članku u ScienceAlertu koji objašnjava studiju JAMA Cardiology, sjedenje između šest i osam sati dnevno povećava relativni rizik od bolesti srca i prerane smrti za oko 12-13 posto, u usporedbi s ljudima koji sjede manje od četiri sata dnevno. Povećajte to vrijeme na osam sati ili više, a relativni rizik raste na nevjerojatnih 20 posto.

Mnoga su druga istraživanja došla do sličnih zaključaka o štetnim učincima dugotrajnog sjedenja tokom dana. Izvještaj objavljeno 2019. u The American Journal of Preventive Medicine pokazalo je da su dulja razdoblja svakodnevnog sjedenja povezana s povećanim rizikom od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, druga studija iz 2017. iz The Journal of Lifestyle Medicine, koja procjenjuje navike uredskih radnika, zaključila je da je dugo dnevno sjedenje, također između šest i osam sati, povezano s hipertenzijom i simptomima mišićno-koštanog poremećaja u tijelu.

Klinika Mayo također upozorava ljude na opasnosti višesatnog sjedenja bez pauze za kretanje, tvrdeći da to što ovakav način rada postaje rutinska navika može biti povezano sa zdravstvenim komplikacijama poput visokog krvnog pritiska, pretilosti, visokog šećera u krvi, ali i viška visceralne masnoće, što je vrsta masnoće koja se stvara oko vaših organa u blizini vašeg trbuha. Zapravo, nakon navodnog pregleda 13 studija koje se bave vremenom sjedenja u odnosu na količinu nečije dnevne aktivnosti, istraživači klinike Mayo zaključili su da su oni koji su sjedili više od osam sati dnevno bez tjelesne aktivnosti imali rizik od smrti sličan onom koji predstavljaju pretilost i pušenje.

