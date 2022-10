Koji su glavni krivci preuranjene smrti

Naime, poznati ljekar Bajo Kuri-Vinčel naveo je da konzumiranje duvana glavni krivac za preuranjenu smrt u SAD-u.

“Duvan značajno povećava rizik od srčanih bolesti, raka i infekcija tako što oštećuje srce i krvne sudove i na kraju smanjuje dotok krvi u vaše organe. Prema podacima CDC-a, životni vijek pušača je 10 godina kraći od životnog vijeka nepušača. Ukoliko prije 40. godine prestanete da konzumirate duvan, smanjićete rizik od bolesti uzrokovanih pušenjem za otprilike 90 posto”, naveo je. prneose “Nezavisne“.

Na drugom mjestu najčešćih uzroka preuranjene smrti je hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Ljekari ovu bolest često nazivaju “tihim ubicom”.

“Višak kilograma u kombinaciji sa hroničnim bolestima takođe može povećati rizik od preuranjene smrti. Zbog holesterola može doći do srčanog ili moždanog udara”, dodao je.

Na četvrtom mjestu je smrt povezana sa trudnoćom. Kako je naveo CDC, otprilike 50 hiljada žena godišnje umre na ovaj način. Na ovoj listi se, kako se može pretpostaviti, nalazi i kancer, prenosi Eat This Not That, prenosi b92.

