PREKOMJERNO GOJENJE ZBOG HORMONSKOG DISBALANSA: Ovi hormoni su uzročnici, a problem možete riješiti na ovaj način

Gojaznost ne prouzrokuje samo nepravilna i obilna ishrana, već mogu uticati i hormoni kao što su estrogen, kortizol, hormoni štitne žlezde, testosteron, progesteron, leptin, grelin, melatonin. To se zove hormonska gojaznost i ako se na vreme ne rešava, može doći do većih i ozbiljnijih problema. Često se javlja isnulinska rezistencija, ciklusi koji su neredovni, ili teško dolazi do začeća. Ono što vam može pomoći u svemu ovome jeste dijetetski suplement koji se u ovakvim situacijama odlično pokazao!Preparat Folinomel u sebi sadrži pravu kombinaciju mioinozitola i melatonina, kao i folnu kiselinu i kao takav se može bezbedno primenjivati kod terapije u lečenju steriliteta, korekciji telesne težine, kod pacijenta sa hroničnim pelvičnim bolom, kod pacijenata sa insulinskom rezistencijom, kod pacijenata sa hroničnom dispneom, kod pacijenata sa PCOS (sindromom policističnih jajnika), kao i sa problemom mioma,piše Lepaisrecna

