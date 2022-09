Mnoge žene nisu svjesne da ga imaju: Šest simptoma mioma maternice koje treba znati – prepoznajte

Čak i do 80 posto žena će u nekom trenutku dobiti dijagnozu mioma maternice jednom kada napune 50 godina. I dok mnoge nisu svjesne da ga imaju, 50 posto njih će doživjeti simptome. Radi se o tvrdim tvorevinama koje se stvaraju u maternici, navodi liječnica Elizabeth Stewart s Mayo klinike.

Kada je riječ o miomu, stručnjaci tvrde da u većini slučajeva nema mjesta strahu. Riječ je o dobroćudnoj tvorevini. Miome karakterizira nepravilan rast mišićnih stanica maternice, koji formira fibrozne čvorove unutar tkiva maternice, pa ih često nazivamo fibromima ili fibroidima. Oni nemaju povećan rizik za rak maternice i gotovo nikad se ne razvijaju u zloćudnu tvorbu. Najčešća je pojavnost mioma između 30. i 40. godine, a uzrok nije poznat, piše Ordinacija.hr.

Ipak, zna se da do nastanka mioma ne dolazi dok tijelo žene ne počne proizvoditi hormon estrogen. Isto tako, evidentan je njihov nagli porast u trudnoći, kada tijelo proizvodi veće količine ovog hormona. Nakon menopauze pak miomi prestaju s rastom, a u nekih žena dolazi i do njihova smanjenja (pretpostavlja se, zbog pada estrogena). Veličina mioma varira. Neki su veličine zrna kukuruza, dok drugi mogu narasti i do 20 centimetara.

ČIMBENICI RIZIKA

Osim životne dobi, rizik od mioma povećava nasljednost (ako vaša majka ili sestra ima miom), rana pojava prve menstruacije, korištenje oralnih hormonskih kontraceptiva, pretilost, manjak vitamina D, dijeta bogata crvenim mesom, a siromašna zelenim povrćem i voćem, konzumacija alkohola.

Ovo je 6 simptoma koji mogu otkrivati miom maternice:

1. MENSTRUACIJA JE PREOBILNA I DUGO TRAJE

Ovo je jedan od važnih simptoma mioma, navodi dr. Steward. Upravo miom uzrokuje povećan protok krvi u maternici pa čak i na samu veličinu maternice, dodaje. Problem je u tome što mnoge žene ignoriraju ovaj simptom, a i ako porazgovaraju s prijateljicama o njihovom ciklusu, mogu misliti da su promjene normalne jer ni te žene ne znaju da imaju miom. Nažalost tako se kasno započne s liječenjem.

2. STALNO STE UMORNI, VRTI VAM SE U GLAVI…

Sve su to simptomi anemije, stanja kada nemate dovoljno crvenih krvnih zrnaca koji će prenositi kisik iz pluća na ostatak tijela. Ako je vaša mjesečnica obilna i dugo traje, možda gubite više krvi nego tijelo ima kako bi se koristio pohranjenim željezom i proizvelo više krvi, što dovodi do manjka.

Kada vidim pacijenta koji ima ozbiljan problem s anemijom, odmah pretpostavim da se radi o miomu, navodi dr. Stewart.

3. MUČI VAS ZATVOR ILI STALNO MORATE MOKRITI

Ovisno o veličini i mjestu na kojem se razvija miom, može pritiskati mokraćni mjehur ili crijeva te uzrokovati probleme, navodi liječnica. “Problem s ovim simptoma je što su česti u općoj populaciji, pa mnoge pacijentice ne pomisle na miom nego će reći da su pile puno vode…”, ističe dr. Stewart,piše Depo

4. SEKS JE BOLAN

Puno stvari može stajati iza bolnog seksa, ali jedan od njih može biti i miom maternice, a liječnica pojašnjava da baš kao i u prethodnom slučaju, on može pritiskati vaginu, što će uzrokovati bol tijekom odnosa.

5. OSJEĆATE PRITISAK U DONJEM DIJELU TRBUHA

Opet ovisno o veličini i mjestu rasta, može se javiti osjećaj boli, od povremenog pritiska do grčeva, ili osjećaj nelagode. Iako se može pomisliti da je bol veća što je miom veće, to ne mora uvijek biti slučaj kaže liječnica. I dok miom može biti veličine novčića, može izazvati bol.

6. IMATE PROBLEMA SA ZAČEĆEM

Iako se ne moraju miješati u trudnoću i plodnost, kod nekih žena će izazvati komplikacije. Miomi koji raste unutar ovojnice maternice mogu uzrokovati neplodnost ili pobačaj. U kasnoj trudnoći, mogu uzrokovati dodatne probleme.

