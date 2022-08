ZA 10 DANA OČISTITE SINUSE OD GNOJA I SLUZI: Svako jutro 30 minuta držite ovaj oblog na čelu

Milioni ljudi širom svijeta se makar jednom godišnje suočavaju sa problemom infekcije i upale sinusa. Svima nama je dobro poznat osjećaj bola i pritiska u predjelu čela, nosa i očiju, kao i poteškoće sa disanjem i izbacivanjem gustog sekreta.

Postoji nekoliko uzročnika koji mogu pokrenuti ovakve simptome, a ako ih otkrijete, velikom brzinom ćete se riješiti blokade, kao i pratećih problema kao što su poremećen san i loša koncentracija prilikom obavljanja svakodnevnih radnih zadataka. Naravno, važan je i pravi metod koji ćete odabrati za liječenje, a definitivno nema ništa bolje od terapija koje Vam nudi priroda.

Zbog čega dolazi do upale i oticanja sinusa?

Kratke dlačice ili cilije unutar sinusa, koje pomažu pri izbacivanju suvišne sluzi, mogu prestati da funkcionišu zbog određenih zdravstvenih poremećaja, što može dovesti do upale. Među čestim uzročnicima sinusitisa jesu različiti virusi, bakterije i gljivice. Prehlade i alergije mogu pojačati stvaranje sluzi i uticati na stvaranje blokade. Ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom i osobe sa astmom mogu imati česte i dugotrajne probleme sa sinusima. Često izlaganje zagađivačima kao što su duvanski i industrijski dim ili svakodnevno udisanje vazduha slabijeg kvaliteta dovodi do upale sinusa.

Simptomi upale sinusa

Različiti znakovi se mogu javiti prilikom razvoja sinusne infekcije. Njihovo trajanje zavisi od tipa sinusitisa. Kod akutnog sinusitisa simptomi traju najduže tri nedelje, kod subakutnog 4-12 nedjelja, a kod hroničnog tri mjeseca ili duže. Disanje kroz nos postaje otežano ili nemoguće zbog formirane blokade. Dolazi do stvaranja gustog sekreta u nosu koji može biti žućkast, zelen ili smeđ. Upalu često prati kašalj i glavobolja u predelu čela, očiju i nosa. Nerijetko može doći do povišene tjelesne temperature i malaksalosti.

Liječenje upale sinusa

Tretman liječenja sinusa započnite ispiranjem sinusa. Ujutru isperite sinuse toplom vodom i solju i to 10 dana zaredom. Rastvor za ispiranje napravite ovako: U 1 šolju vruće vode dodajte 1 supenu kašiku soli. Dodajte 1 do 2 kapi joda.

Zatim zagrijte sinuse u trajanju od 30 minuta. Najbolje za to je so ili pijesak. Zagrijanu so stavite na tanak peškir pa oblog stavite na sinuse.

Sinuse možete zagrijati i sa mednim oblogom. U malo brašna stavite kašiku meda i malo biljnog ulja pa umjesite glatko tijesto koje liči na plastelin. Tijesto stavite na papirnu maramicu pa na sinuse. Medni oblog će izvući upalu veoma brzo.

Zatim se preporučje da tokom dana kada se borite sa jakom upalom sinusa obavezno jedete ren ili ljutu papriku kako biste otpušili sinuse i izbacili sekret.

Tokom deset dana možete svako jutro piti čašu vode u koju ste dodali malo jabukovog sirćeta. Ova mješavina ispijena na prazan želudac, razbija sekret zbog čega ćete gnoj i sluz lako izbaciti iz sinusa.

Čim osjetite prve simptome prehlade ili gripa skuhajte čaj od limuna i to na ovaj način: u ključalu vodu dodajte dobro opran, pa na četvrtine isječen limun sa korom. Pustite neka voda vri još 5 minuta a onda čaj sklonite sa ringle. Kada se malo prohladi, dodajte med i ispijajte u malim gutljajima.

