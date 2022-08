DIJETA KOJA SKIDA I DO 20 KILOGRAMA: Objavljen jelovnik za 4 DANA – višak se ne vraća

Ukoliko se striktno pridržavate ove dijete doći će i do promjene metabolizma, pa se izgubljeni kilogrami neće vraćati.

UN dijeta uvijek počinje proteinskim danom, zatim slede skrobni, ugljenohidratni dan, voćni dan, pa ponovo proteinski. Važno je da se redoslijed dana ne mijenja.

Kada je o doručku riječ, svih 90 dana se za prvi obrok jede voće. Jedu se po dvije iste voćke, ili 1 banana ili šaka suhog voća.

Prvi dan – PROTEINSKI DAN

Ručak

Meso – dinstano, bareno ili pečeno (u količini restoranske porcije, 2 – 3 parčeta ili oko 250 gr) ili 3 kuvana ili pečena jaja ili nešto od mlečnih proizvoda, pa i soje.

Hljeb – parče integralnog hljeba

Salata – u neograničenim količinama, sa maksimalno jednom kašikom ulja

Supa – obavezna (bez rezanaca), osim ako se konzumiraju mlečni proizvodi, u tom slučaju popijte šolju mlijeka ili jogurta

Večera

Isto što i za ručak, ali pola mere od ručka, bez supe i bez hljeba. Obavezno je da se, ako se meso jede za ručak, jede i za večeru, a ako se za ručak jedu jaja, ona se moraju jesti i za večeru.

Drugi dan – SKROBNI DAN

Ručak

Pasulj, grašak, sočivo, pirinač, krompir – sve kuhano, jedino uz dodatak začina (so, vegeta, biber, kečap, kuhani paradajz) – pun tanjir

Hljeb – parče

Salata

Večera

Isto kao i za ručak, ali pola mjere. Večera je bez hljeba.

Treći dan – DAN UGLJENIH HIDRATA

Ručak

Kuhana tjestenina uz dodatak začina – kečapa ili slično, ili pica samo sa dodatkom kečapa, ili slano pecivo u količini pice u piceriji (npr. 3 kifle)

Večera

Dva tanja parčeta torte ili 3 – 4 kolača, ili 3 – 4 kugle sladoleda

Obavezno – 1 rebro čokolade za kuhanje

Četvrti dan: VOĆNI (VITAMINSKI) DAN

Ručak i večera

Samo miješano voće – koliko želite.

Međutim, ni povrće nije isključeno, tako da vitaminski dan može da izgleda ovako: doručak – kao i svakog dana – 2 voćke, a ručak i večera – bareno povrće i salata.

Između obroka sa povrćem su užine od mešanog voća.

Poslije kruga od 7 x 4 dana, tj. 29. dana, drži se “vodeni dan” (tri puta u toku dijete). Tada se cijelog dana pije samo voda.

Poslije vitaminskog, a ponekad i posle vodenog dana, nastavlja se sa proteinskim danom.

Kafa i čaj su dozvoljeni, ali bez šećera, dok sokove treba svesti na najmanju moguću mjeru.

Propisana je i minimalna pauza između obroka – prvog dana 4 sata, drugog i trećeg dana 3 sata, a za vreme vitaminskog dana pauza imeđu obroka je 2 sata. Poslije 20h ne treba ništa jesti.

Nutricionisti naglašavaju da se može desiti da prvih deset dana ne dođe do gubitka kilograma, ali onda počne nagli gubitak, i to čak 3 – 4 kilograma. Ukupno se može izgubiti i do 20 kilograma.

Poslije 90 dana dijete, još 90 dana se za doručak jede voće, dok se za ručak i večeru vraća na uobičajeni način ishrane. U tom periodu treba da se izgubi još 3 kg, što je pokazatelj promjene metabolizma. Ako se ta 3 kg ne izgube, dijetu treba ponoviti, ali tek poslije 3 mjeseca.

