OVO SU NAJČEŠĆI SIMPTOMI ENDOMETRIOZE: Ne ignorišite ovaj ozbiljan GINEKOLOŠKI problem

Grčevi koje osjetite tokom menstruacije mogu biti bolni.

Endometrioza je kada iste vrste ćelija koje čine sluznicu vaše materice, endometrijum, rastu izvan nje i vezuju se za druge dijelove vašeg tijela.

Znati koji su simtomi je prvi korak u dobijanju pomoći.

Najčešći simptomi endometrioze

Bol od endometrioze žene najčešće karakterišu kao “nepodnošljive grčeve” koji onemogućavaju kretanje. Za mnoge, stvar postaje gora kako stare.

Drugi simptomi endometrioze uključuju:

Veoma duge i teške menstruacije

Jake grčeve

Jake migrene ili bolove u donjem dijelu leđa tokom menstruacije

Bol kod mokrenja i pražnjenja crijeva

Alergije koje se pogoršavaju oko menstruacije

Va*inalno krvarenje između menstruacija

Krv u urinu ili iz rektuma

Umor

Mučnina

Dijareja ili zatvor

Nadimanje

Problemi sa trudnoćom

BOLOVI ZBOG ENDOMETRIOZE

Bol u karlici ili stomaku. Može započeti prije menstruacije i trajati nekoliko dana. Osjećate oštar i probadajući bol, a lijekovi obično ne pomažu.

Neke žene kažu da se osjećaju kao da im neko vuče nadole sve unutrašnje organe. Imaju osjećaj probadanja ili pulsiranja koji može biti veoma bolan.

Bol u leđima. Materica i jajnici su blizu leđa. Bol u stomaku zbog kojeg su vam leđa češće savijena može da povrijedi vaša leđa takođe.

Bol u nogama. Endometrioza može uticati na nerve koji povezuju vaše prepone, kukove i noge Ovo može otežati hodanje. Možda ćete šepati ili češće odmarati.

Bolan se*s. Mnoge žene sa endometriozom osjećaju bol tokom se*a čak i do dva dana poslije se*a. Za neke je to probadajući ili oštar bol. Drugi to opisuju kao bol u predjelu karlice.

Bolno pražnjenje crijeva. U zavisnosti od pogođenih područja, odlazak u WC može da boli.

Endometrioza i neplodnost

Endometrioza može da oteža trudnoću. Ovo se može dogoditi ako tkivo koje raste izvan vaše materice, izazove ožiljke, što dalje može uticati na vaše jajovode i spriječiti susret jajne ćelije i sperme.

Takođe može sprečiti implantaciju oplođenog jajeta u sluzokožu vaše materice.

Dodatno tkivo se može ukloniti hirurškom intervencijom, što može olakšati trudnoću. Takođe, možete probati sa vantjelesnom oplodnjom koja će vam može pomoći da zatrudnite.

